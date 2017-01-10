Хроники "Дакара": техподдержка отрезана от гонщиков

На бивуаке в Чилесито не набирается и половины гоночного каравана.

"Дакар" остается самой непредсказуемой и жесткой гонкой на планете. Ситуация на 12 января 00:30 такова: на бивуаке в Чилесито не набирается и половины гоночного каравана, автомобили технической помощи из-за сошедшего накануне оползня отрезаны от мира на участке скоростной дороги от боливийской границы до аргентинского города Сальта. Настало время, когда на "Дакаре" всем не до шуток.

На бивуак в Чилесито от Президентского клуба "Астана" прибыл лишь грузовой экипаж под управлением пилота Артура Ардавичуса.

"Нас оставили ночевать на дороге - стихийном бивуаке. Наверное, уже весь мир знает, что на этом участке сошел оползень, уничтожив дорогу и деревню под названием Волкан. Смыта дорога и практически вся деревня. Мы получаем разную информацию о пострадавших", - комментирует капитан команды Astana Motorsports Артур Ардавичус.

Также не добавляет оптимизма информация о перевороте автомобиля технической поддержки легкового экипажа под управлением Дениса Березовского. Водитель 26-тонного большегруза не справился с управлением, грузовик ушел в обрыв и перевернулся. Команда грузовой технички Артура Ардавичуса частично смогла оказать сервис машине Дениса Березовского и его штурмана Алексея Никижева. Но полную сервисную процедуру Toyota Land Cruiser 200 так и не прошел. У команды попросту нет необходимой сервисной электроники.

Грузовик MAN TGS казахстанской команды прошел все сервисные процедуры и готов к старту.

"В итоге экипажа под номером 333 нет здесь на бивуаке, технички также нет. А через несколько часов уже старт следующего этапа. Мы в большом напряжении. Мы же проехали 1 120 километров горных серпантинов за 14 часов до Чилесито. Долгий перегон. Вначале нам нужно было проехать через Сальту, где нам поставили печать, и потом мы поехали в Чилесито. Сейчас мы здесь, ждем Дениса. Наша техничка также далеко отсюда, ложимся спать на скамейки в столовой. Просто закрыть глаза на пару часов, и мы двигаем на этап, мы готовы к старту, готовы к бою", - подытоживает представитель Президентского клуба "Астана" Артур Ардавичус.

Сегодня, 12 января, участников ожидает десятый этап "Дакара" по маршруту Чилесито - Сан-Хуан (Аргентина). Общая протяженность дня составит 751 километр, включая 449 километров спецучастка.

Фото пресс-службы Astana Motorsports