Девятый этап "Дакара-2017" отменен из-за схода оползня

Уже во второй раз на этом ралли-марафоне отменен этап.

Девятый этап ралли-марафона "Дакар" по маршруту Сальта - Чилесито (Аргентина) отменен, сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана". В 10:30 утра 10 января массивный оползень смыл дорогу и ударил по деревне Волкан в Аргентине. Весь гоночный караван остался отрезанным от бивуака в Сальте. Объездная дорога через горный серпантин на высоте 4 500 метров над уровнем моря оказалась доступна далеко не всем.



Организаторы официально сообщили, что аргентинский этап Сальта-Чилесито пришлось отменить. Это единственное правильное решение в условиях схода оползня, так как только сейчас на бивуак в Сальте начинают прибывать лишь первые мотогонщики (информация на 22:35 раллийного времени 10 января). Таким образом, с семи утра гонщики в свободном темпе могут выезжать по направлению Чилесито в режиме лиазона.







Но остается нерешенным вопрос - когда технический персонал команд сможет добраться хотя бы до Сальты. И каким образом экипажи после марафонского этапа, в принципе, смогут доехать до следующего бивуака в Чилесито.



Путь ассистансу обещают расчистить к семи утра, для этого задействована дополнительная техника. Но местные жители говорят, что работы там минимум на сутки, так как около полукилометра дороги попросту смыло. Перед местом дорожных работ образовалась многокилометровая пробка из экипажей технической помощи.



Мы ожидаем прибытие экипажей в ближайшие часы, чтобы получить комментарии непосредственно у спортсменов.







Напомним, что Президентский клуб "Астана" представлен на гонке двумя экипажами команды Astana Motorsports. Грузовой экипаж в составе пилота Артура Ардавичуса, штурмана Сержа Бринкенса и механика Майкла Хьюсмана представляет Казахстан на грузовике MAN TGS. А легковой экипаж в составе пилота Дениса Березовского и штурмана Алексея Никижева едет на машине Toyota Land Cruiser 200 в категории production - автомобили с малым отличием от серийных моделей (Т2). С промежуточными результатами команды можно ознакомиться здесь.



Добавим, что ранее один из этапов был отменен из-за погодных условий.



Фото предоставлены Президентским клубом "Астана"