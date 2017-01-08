Оба экипажа Astana Motorsports успешно справились с седьмым этапом "Дакара" без связи с командой

На дистанции гонщикам было запрещено пользоваться технической помощью.

Фото предоставлено Президентским клубом "Астана"

Экипажи команды Astana Motorsports, входящей в состав Президентского клуба "Астана", завершили марафонский этап по территории Боливии из Ла-Пас в Уюни, особенностью которого является крупнейший солончак в мире, сообщает пресс-служба клуба. Участники преодолели более 600 километров, где их ожидали затяжные песчаные секции спецучастка и отсутствие доступа команд технической помощи в бивуак.



Экипаж на грузовике MAN TGS, пилотируемый Артуром Ардавичусом, пришел 19-м на этапе, заняв 30-ю строчку в генеральной турнирной классификации. А автомобиль Toyota Land Cruiser 200 под управлением Дениса Березовского - 31-м на этапе, расположившись на 30-м месте в общем зачете. В своем же классе - T2 production - экипаж по-прежнему занимает третье место.



Добавим, что марафонский этап на "Дакаре" подразумевал серьезные ограничения: командам было полностью запрещено пользоваться технической помощью во время ночлега в бивуаке Уюни. Это означало, что любую неисправность автомобиля приходилось устранять только собственными силами экипажей. Кроме того, в этом году участникам запретили пользоваться сотовыми телефонами во время гонки, чтобы исключить гипотетическую возможность связи со своей командой и получения от них подсказок по GPS-навигации.



Также в день марафонского этапа был также ограничен доступ в гоночный лагерь журналистам. Зато представителю Astana Motorosports удалось побеседовать с директором "Дакара" Этьеном Лавинем, который в интервью рассказал и про казахстанских гонщиков.



"Когда я вижу, что мы собираем мировой кворум - это лучшее ощущение в жизни. Посмотри сам, ваша команда Astana Motorsports из Казахстана. Это далеко, но вы здесь. Разве это не уровень нашей работы? Не скажу, что отлично всех знаю, но я точно фиксирую ваше присутствие в категориях "авто" и "грузовики". Вы - стойкие участники нашего марафона. Ваша команда ведет себя сдержанно и галантно, это касается и вашего внешнего вида. Мне нравится такой подход".



Сегодня, 10 января, спортсменов ожидает восьмой этап экстремальной гонки из Уюни (Боливия) в Сальту (Аргентина). Гонщики преодолеют 892 километра, включая 492 километров спецучастка, преподнесут участникам секции живописных дюн.