Официально объявлено о новой дате боя-реванша Тони Белью и Дэвида Хэя

Поединок снова пройдет в Лондоне.
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Дэвид Хэй и Тони Белью. Фото Reuters©
Британские супертяжеловесы Тони Белью (29-2-1, 19 КО) и Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) договорились о новой дате боя-реванша, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок пройдет 5 мая 2018 года на арене О2 в Лондоне. Изначально реванш планировался на 17 декабря, но Хэй во время подготовки получил травму руки и перенес операцию.
Первый бой прошел 3 марта этого года и завершился победой Белью техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. Вышедший на бой с травмой ахиллесового сухожилия Хэй был выброшен за канаты ринга и сумел подняться, но его угол выбросил белое полотенце.
За первый бой Хэй заработал 4,2 миллиона фунтов, а Белью - 2,8 миллиона. Боксеры также получили процент от продажи 890 тысяч платных трансляций (PPV) на Sky Sports.
"Я рад подтвердить, что мой бой против Белью пройдет 5 мая. Неважно, где вы будете смотреть этот поединок - по телевизору или на арене - вы не будете разочарованы. Я покончу с этой сагой между Хэем и Белью, как и обещал", - заявил Хэй через официальный твиттер.
"Официально! 5 мая - новая дата второго боя Белью - Хэй", - сообщил промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Белью.
34-летний Белью в прошлом чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе. Он отказался от титула и перешел в супертяжи перед первым поединком с Хэем. На счету Белью 29 побед (19 нокаутом), два поражения и одна ничья.
36-летний Хэй вернулся в бокс в 2016 году после четырехлетнего перерыва. В прошлом он был чемпионом мира в двух дивизионах. В первом тяжелом весе Хэй владел титулами WBC, WBA, WBO и The Ring, а в супертяжах становился чемпионом WBA. На счету британца 28 побед (26 нокаутом) и три поражения.
Поединок пройдет 5 мая 2018 года на арене О2 в Лондоне. Изначально реванш планировался на 17 декабря, но Хэй во время подготовки получил травму руки и перенес операцию.
Первый бой прошел 3 марта этого года и завершился победой Белью техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. Вышедший на бой с травмой ахиллесового сухожилия Хэй был выброшен за канаты ринга и сумел подняться, но его угол выбросил белое полотенце.
За первый бой Хэй заработал 4,2 миллиона фунтов, а Белью - 2,8 миллиона. Боксеры также получили процент от продажи 890 тысяч платных трансляций (PPV) на Sky Sports.
"Я рад подтвердить, что мой бой против Белью пройдет 5 мая. Неважно, где вы будете смотреть этот поединок - по телевизору или на арене - вы не будете разочарованы. Я покончу с этой сагой между Хэем и Белью, как и обещал", - заявил Хэй через официальный твиттер.
"Официально! 5 мая - новая дата второго боя Белью - Хэй", - сообщил промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Белью.
I’m pleased to confirm Haye Bellew 2 The Rematch will take place on Saturday 5th May. Whether you witness the showcase live, or tune in from home on Sky Box Office, you will not be disappointed. I will give fans the ending to the Haye Bellew saga I have promised pic.twitter.com/RfwLvdGZf9— David Haye (@mrdavidhaye) 5 декабря 2017 г.
OFFICIAL! @TonyBellew v @mrdavidhaye new date May 5th @TheO2 @SkySportsBoxing pic.twitter.com/lJuWhzf0ad— Eddie Hearn (@EddieHearn) 5 декабря 2017 г.
34-летний Белью в прошлом чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе. Он отказался от титула и перешел в супертяжи перед первым поединком с Хэем. На счету Белью 29 побед (19 нокаутом), два поражения и одна ничья.
36-летний Хэй вернулся в бокс в 2016 году после четырехлетнего перерыва. В прошлом он был чемпионом мира в двух дивизионах. В первом тяжелом весе Хэй владел титулами WBC, WBA, WBO и The Ring, а в супертяжах становился чемпионом WBA. На счету британца 28 побед (26 нокаутом) и три поражения.