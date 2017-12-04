Официально объявлено о новой дате боя-реванша Тони Белью и Дэвида Хэя

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Саутгемптон 1:1
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 2:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 3:1
Хетафе Валенсия 1:0
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Жирона Алавес 2:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 2:2
Интер Кьево 5:0
Сампдория Лацио 1:2
Кротоне Удинезе 0:3
Верона Хеллас Дженоа 0:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вольфсбург Боруссия М 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 2:1
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 3:4 ОТ
Барыс Металлург Мг 3:4
Югра Трактор 0:3
Спартак Торпедо НН 4:2
Салават Юлаев Динамо М 3:2 ОТ
Ак Барс Динамо Мн 3:1
Амур Куньлунь Ред Стар 2:1
Сибирь Металлург Мг 1:2
Барыс Трактор 4:3 ОТ
Спартак Витязь 2:6
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 3:6
Сарыарка Спутник НТ 1:2 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 3:5
Астана Иртыш 1:8
Астана Иртыш 4:7
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 5:4
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 9:2
СКА-Свердловск Акжайык 7:3
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 3:3
Иран Азербайджан 3:3
Азербайджан Россия 3:4
Иран Казахстан 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Солапур (Индия) - 2017"
Гринчишина, Хабибулина Палха, Ву 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 80:79
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 84:24
Синегорье Иртыш 57:64
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 2:1
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 4:7
Горняк Бейбарыс 19:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Адмирал Куньлунь Ред Стар 15:30
Югра Автомобилист 20:00
Спартак ЦСКА 22:30
Ак Барс Локомотив 22:00
ХК Сочи СКА 22:30
Амур Адмирал 13:00
Трактор Барыс 17:30
Металлург Мг Сибирь 18:00
Салават Юлаев Локомотив 17:30
ЦСКА Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Динамо Спб Торпедо УК 21:30
СКА-Нева Сарыарка 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Бейбарыс 19:00
Алтай-Торпедо Номад 18:30
Кулагер Темиртау 19:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алтай-Торпедо Номад 18:30
Кулагер Темиртау 19:00
Арлан Горняк
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Алтай-Торпедо Иртыш
Алтай-Торпедо Иртыш
Арлан Горняк
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Мамонты Югры (мол) 19:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Хоккей. Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Казахстан (U-20) Германия (U-20) 19:30
Австрия (U-20) Франция (U-20) 23:00
Венгрия (U-20) Латвия (U-20) 23:00
Казахстан (U-20) Латвия (U-20) 18:00
Франция (U-20) Венгрия (U-20) 23:55
Германия (U-20) Австрия (U-20) 23:55
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Латвия (U-20) Казахстан (U-20) 00:30
Украина Казахстан 23:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Спартак М ЦСКА М 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Челси 18:30
Тоттенхэм Сток Сити 21:00
Ньюкасл Лестер Сити 23:30
Саутгемптон Арсенал 18:00
Ливерпуль Эвертон 20:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Лас-Пальмас 02:00
Хетафе Эйбар 18:00
Реал М Севилья 21:15
Валенсия Сельта 01:45
Бетис Атлетико М 21:15
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Ювентус Интер 01:45
Кьево Рома 17:30
Наполи Фиорентина 20:00
Милан Болонья 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Штутгарт Байер 01:30
Айнтрахт Фр Бавария 20:30
Боруссия М Шальке-04 23:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Истанбул ББ Брага 23:55
Аталанта Лион 23:55
Олимпик Марсель Зальцбург 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Заря Лг Атлетик 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Ян Регенсбург Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Витоша 19:00
Футзал. RBK Кубок Казахстана по футзалу 2017
Шахтер Актобе
Окжетпес Аят
Жетысу Шахтер
Кайрат Окжетпес
Актобе Жетысу
Аят Кайрат
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Енисей ПАРМА 15:00
Астана Локомотив-Кубань 15:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
ТТТ Хоптанс Сиренос 19:30
Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
Пьяштанские Чайки Самсун Джаник 17:00
Хоптанс Сиренос Удоминате Баскет 17:45
Цмоки-Минск ТТТ 20:00
Самсун Джаник Астана Тайгерс 14:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Капшагай Кп Каспий 17:00
Астана Тобол
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Сваев Эргашев
Калицкий Алырзаев
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:10
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 16:30
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) 18:45
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2017/18
Динамо-Уралочка Айша-Биби 21:00
Югра Буревестник-ННГУ 21:00
Айша-Биби Диана 21:00
Штурм 2002 Айша-Биби 22:30
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Павлодар Буревестник
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Атырау Мангыстау
Алтай Павлодар
Тараз Буревестник
Мангыстау Есиль СК
ТНК "Казхром" Атырау
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Официально объявлено о новой дате боя-реванша Тони Белью и Дэвида Хэя

Поединок снова пройдет в Лондоне.

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Дэвид Хэй и Тони Белью. Фото Reuters©
Дэвид Хэй и Тони Белью. Фото Reuters©
Британские супертяжеловесы Тони Белью (29-2-1, 19 КО) и Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) договорились о новой дате боя-реванша, передает корреспондент Vesti.kz

Поединок пройдет 5 мая 2018 года на арене О2 в Лондоне. Изначально реванш планировался на 17 декабря, но Хэй во время подготовки получил травму руки и перенес операцию. 

Первый бой прошел 3 марта этого года и завершился победой Белью техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. Вышедший на бой с травмой ахиллесового сухожилия Хэй был выброшен за канаты ринга и сумел подняться, но его угол выбросил белое полотенце. 

За первый бой Хэй заработал 4,2 миллиона фунтов, а Белью - 2,8 миллиона. Боксеры также получили процент от продажи 890 тысяч платных трансляций (PPV) на Sky Sports.





"Я рад подтвердить, что мой бой против Белью пройдет 5 мая. Неважно, где вы будете смотреть этот поединок - по телевизору или на арене - вы не будете разочарованы. Я покончу с этой сагой между Хэем и Белью, как и обещал", - заявил Хэй через официальный твиттер. 

"Официально! 5 мая - новая дата второго боя Белью - Хэй", - сообщил промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Белью.



34-летний Белью в прошлом чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе. Он отказался от титула и перешел в супертяжи перед первым поединком с Хэем. На счету Белью 29 побед (19 нокаутом), два поражения и одна ничья.

36-летний Хэй вернулся в бокс в 2016 году после четырехлетнего перерыва. В прошлом он был чемпионом мира в двух дивизионах. В первом тяжелом весе Хэй владел титулами WBC, WBA, WBO и The Ring, а в супертяжах становился чемпионом WBA. На счету британца 28 побед (26 нокаутом) и три поражения.
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