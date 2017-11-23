Промоутер Энтони Джошуа предложил Тайсону Фьюри перейти к нему на контракт

При подобном повороте событий Хирн готов обеспечить британцу крупнейшие бои.
Сегодня 11:21
Ссылки по теме:
- Я стал толстым, как свинья, но следующее лето - идеальное время для боя с Джошуа - Тайсон Фьюри
- Тайсон Фьюри объявил, что проведет три боя в 2018 году
- "Джошуа - это большой труп, а Уайлдеру я надеру задницу". Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс
Эдди Хирн. Фото с сайта ringside24.com
После разговора с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО) влиятельный британский функционер Эдди Хирн заявил, что будет рад стать промоутером боксера, который, по его словам, сейчас является свободным агентом. Воротила европейского и мирового бокса разумно считает, что лучше конкурентов сможет подвести Фьюри к мегафайту с другим своим клиентом - топ-бойцом Энтони Джошуа (20-0, 20 КО).
"Разговаривал с ним. Кажется, ему нужна помощь в плане командной игры, это непростой процесс. Ему нужен правильный совет, так как он хочет выступать в рамках крупнейших вечеров бокса, быть бойцом, который участвует в PPV-шоу, и встретиться с Эй-Джеем. Я могу это все. Ему же проще будет не сушить голову над тем, что там нужно провернуть по промо-части: пускай сосредоточится на возвращении в ринг", - приводит слова Хирна vRINGe.com со ссылкой на Sky Sports.
Хирн подытожил тем, что он заинтересован в сотрудничестве с Тайсоном.
"Мы можем обеспечить ему крупнейшие бои и поработать вместе над тем, чтобы устроить самый мощный поединок в истории британского бокса", - сказал он.
Отметим, что последний раз Тайсон Фьюри выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно победил Владимира Кличко (64-5, 53 КО) и отобрал у него титулы WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring. То поражение стало для украинца первым за 11 лет.
"Разговаривал с ним. Кажется, ему нужна помощь в плане командной игры, это непростой процесс. Ему нужен правильный совет, так как он хочет выступать в рамках крупнейших вечеров бокса, быть бойцом, который участвует в PPV-шоу, и встретиться с Эй-Джеем. Я могу это все. Ему же проще будет не сушить голову над тем, что там нужно провернуть по промо-части: пускай сосредоточится на возвращении в ринг", - приводит слова Хирна vRINGe.com со ссылкой на Sky Sports.
Хирн подытожил тем, что он заинтересован в сотрудничестве с Тайсоном.
"Мы можем обеспечить ему крупнейшие бои и поработать вместе над тем, чтобы устроить самый мощный поединок в истории британского бокса", - сказал он.
Отметим, что последний раз Тайсон Фьюри выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно победил Владимира Кличко (64-5, 53 КО) и отобрал у него титулы WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring. То поражение стало для украинца первым за 11 лет.