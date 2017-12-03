Всемирная суперсерия бокса официально объявила о дате и месте проведения боя Гассиев - Дортикос

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Арсенал Манчестер Юнайтед 1:3
Борнмут Саутгемптон 1:1
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 2:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Севилья Депортиво 2:0
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 3:1
Хетафе Валенсия 1:0
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Жирона Алавес 2:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 2:2
Интер Кьево 5:0
Сампдория Лацио 1:2
Кротоне Удинезе 0:3
Верона Хеллас Дженоа 0:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вольфсбург Боруссия М 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 3:4 ОТ
Барыс Металлург Мг 3:4
Югра Трактор 0:3
Спартак Торпедо НН 4:2
Салават Юлаев Динамо М 3:2 ОТ
Ак Барс Динамо Мн 3:1
Амур Куньлунь Ред Стар 2:1
Сибирь Металлург Мг 1:2
Барыс Трактор 4:3 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 3:6
Сарыарка Спутник НТ 1:2 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 3:5
Астана Иртыш 1:8
Астана Иртыш 4:7
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 5:4
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 80:79
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 84:24
Синегорье Иртыш 57:64
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 3:3
Иран Азербайджан 3:3
Азербайджан Россия 3:4
Иран Казахстан 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 9:2
СКА-Свердловск Акжайык 7:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Солапур (Индия) - 2017"
Гринчишина, Хабибулина Палха, Ву 2:0
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Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Жирона Алавес 2:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Верона Хеллас Дженоа 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Бенфика Базель 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 2:1
Сибирь Металлург Мг 1:2
Барыс Трактор 4:3 ОТ
Спартак Витязь 0:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 4:7
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 84:24
Синегорье Иртыш 57:64
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 7:3
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Спартак Витязь 0:4
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Адмирал Куньлунь Ред Стар 15:30
Югра Автомобилист 20:00
Спартак ЦСКА 22:30
Ак Барс Локомотив 22:00
ХК Сочи СКА 22:30
Амур Адмирал 13:00
Трактор Барыс 17:30
Металлург Мг Сибирь 18:00
Салават Юлаев Локомотив 17:30
ЦСКА Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Динамо Спб Торпедо УК 21:30
СКА-Нева Сарыарка 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Бейбарыс 19:00
Алтай-Торпедо Номад 18:30
Кулагер Темиртау 19:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алтай-Торпедо Номад 18:30
Кулагер Темиртау 19:00
Арлан Горняк
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Алтай-Торпедо Иртыш
Алтай-Торпедо Иртыш
Арлан Горняк
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Мамонты Югры (мол) 19:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Хоккей. Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Казахстан (U-20) Германия (U-20) 19:30
Австрия (U-20) Франция (U-20) 23:00
Венгрия (U-20) Латвия (U-20) 23:00
Казахстан (U-20) Латвия (U-20) 18:00
Франция (U-20) Венгрия (U-20) 23:55
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Латвия (U-20) Казахстан (U-20) 00:30
Украина Казахстан 23:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Спартак М ЦСКА М 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Челси 18:30
Тоттенхэм Сток Сити 21:00
Ньюкасл Лестер Сити 23:30
Саутгемптон Арсенал 18:00
Ливерпуль Эвертон 20:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Лас-Пальмас 02:00
Хетафе Эйбар 18:00
Реал М Севилья 21:15
Валенсия Сельта 01:45
Бетис Атлетико М 21:15
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Ювентус Интер 01:45
Кьево Рома 17:30
Наполи Фиорентина 20:00
Милан Болонья 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Штутгарт Байер 01:30
Айнтрахт Фр Бавария 20:30
Боруссия М Шальке-04 23:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Истанбул ББ Брага 23:55
Аталанта Лион 23:55
Олимпик Марсель Зальцбург 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Заря Лг Атлетик 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Ян Регенсбург Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Витоша 19:00
Футзал. RBK Кубок Казахстана по футзалу 2017
Шахтер Актобе
Окжетпес Аят
Жетысу Шахтер
Кайрат Окжетпес
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Енисей ПАРМА 15:00
Астана Локомотив-Кубань 15:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
ТТТ Хоптанс Сиренос 19:30
Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
Пьяштанские Чайки Самсун Джаник 17:00
Хоптанс Сиренос Удоминате Баскет 17:45
Цмоки-Минск ТТТ 20:00
Самсун Джаник Астана Тайгерс 14:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Капшагай Кп Каспий 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Сваев Эргашев
Калицкий Алырзаев
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:10
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 16:30
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) 18:45
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2017/18
Динамо-Уралочка Айша-Биби 21:00
Югра Буревестник-ННГУ 21:00
Айша-Биби Диана 21:00
Штурм 2002 Айша-Биби 22:30
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Павлодар Буревестник
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Атырау Мангыстау
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Всемирная суперсерия бокса официально объявила о дате и месте проведения боя Гассиев - Дортикос

В этом поединке определится финалист турнира первого тяжелого веса.

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2 Комментария
Гассиев и Дортикос. Фото WBSS
Гассиев и Дортикос. Фото WBSS
Всемирная суперсерия бокса (WBSS) официально объявила о дате и месте проведения боя между россиянином Муратом Гассиевым (25-0, 18 КО) и кубинцем Юниером Дортикосом (22-0, 21 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок полуфинала первого тяжелого веса пройдет 3 февраля на Ледовой Арене "Большой" в Сочи, которая в 2014 году принимала зимнюю Олимпиаду. В предстоящем бою Гассиев будет защищать титул чемпиона мира по версии IBF, а Дортикос поставит на кон пояс временного чемпиона WBA.  

24-летний Гассиев признался, что рад выступлению в родной стране. Россиянин уже несколько лет тренируется в США под руководством Абеля Санчеса в группе боксеров, среди которых и чемпион WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО).

"Я не задумывался о том, где пройдет полуфинальный бой, но выбор России и красивого города Сочи очень порадовал меня. Это значит, моя семья и друзья, а также многие люди из моей родной Осетии смогут приехать на поединок. Кроме того, выступать перед своими соотечественниками - это всегда честь и удовольствие. 

Дортикос - очень хороший и опасный боец. Будет здорово проверить себя против такого соперника. Я уверен, что мы покажем хороший бокс для фанатов со всего мира", - сказал Гассиев. 

"Он - второй Головкин". Что нужно знать о Гассиеве

31-летний Дортикоc, который сбежал из Кубы и проживает в Майами, во второй раз в карьере будет драться за пределами США. 

"Я с нетерпением жду боя в Сочи. В любом бою, где бы он не проходил, я приложу усилия для победы над соперником. Я считаю себя лучшим в мире. Я - будущий победитель трофея Мохаммеда Али. Не могу дождаться, чтобы показать Гассиеву и российским фанатам, кто такой "Доктор Нокаут", - заявил Дортикос. 

Напомним, в четвертьфинале WBSS Дортикос нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова (21-2, 20 КО), а Гассиев досрочно победил поляка Кшиштофа Влодарчика (53-4-1, 37 КО). 

CONFIRMED: Gassiev vs Dorticos semi-final set for Sochi, 3 February! Full story on worldboxingsuperseries.com vs #GassievDorticos  #AliTrophy

Публикация от World Boxing Super Series (@wbsuperseries)

В другом полуфинале WBSS встретятся украинец Александр Усик (13-0, 11 КО) и латвиец Мариес Бриедис (23-0, 18 КО). Место проведения и дата этого поединка пока неизвестны. 

WBSS - турнир, созданный немецким промоутером Калле Заурлендом и его американским коллегой Ричардом Шафером. Призовой фонд составляет 50 миллионов долларов. Турнир проводится в двух весовых категориях - второй средней и первой тяжелой.

Финальные бои WBSS пройдут в мае в Джидде (Саудовская Аравия). Победители турнира получат трофей Али, названный в честь легенды мирового бокса Мохаммеда Али
  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Станислава Дерябина Сегодня 23:11
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
ну значит гассиев победит
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Дулат Даулеткелдин Сегодня 23:18
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
Хороший поединок,думаю будет Качественный Бокс,без задней!,Болеем за Мурата,Алга Мурат!
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