Стало известно, из-за чего именно Барнетту рекомендовали пропустить допинг-контроль после боя с Жакияновым

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- Барнетта должны лишить титула IBF, а Жакиянову вернуть пояс WBA - Стангрит о наказании за неявку на допинг-тест
- Менеджер Жакиянова рассказал, кто защищает Барнетта от наказания за пропуск допинг-контроля
Фото Reuters©
Менеджер казахстанского боксера Жаната Жакиянова Филипп Фондю предоставил официальное письмо Международной боксерской федерацией (IBF), в котором указана настоящая травма последнего соперника ZZ - британца Райана Барнетта, из-за которой он не мог пройти обязательный допинг-контроль после поединка. Vesti.kz публикуют некоторые выдержки из официального документа.
Напомним, объединительный поединок легчайшего веса состоялся 21 октября в Белфасте - родном городе Барнетта. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному бойцу, который защитил титул IBF и отобрал у Жакиянова пояс WBA (Super).
После него якобы из-за госпитализации Барнетт не прошел допинг-тестирование, которое является обязательным во всех боях за титулы чемпиона мира. Согласно документу, у Барнетта была диагностирована травма шеи.
"IBF 7 ноября получила медицинское заключение от промоутера Эдди Хирна, в котором указывалось, что Райан Барнетт получил травму шеи, из-за чего он не сможет вести свою спортивную деятельность до конца января 2018 года. Предполагается, что боксер будет готов вернуться к полноценным тренировкам и боям после 21 января 2018 года".
В письме не указана ситуация с прохождением допинг-контроля и пересмотра результата поединка с Жакияновым. Тем не менее, Барнетту уже подбирают нового соперника, что указывает на то, что ему было сделано исключение.
"Медицинская рекомендация будет рассмотрена Советом директоров. Тем не менее, IBF назначит претендентов с наивысшим рейтингом в легком весе, которые будут участвовать в поединке за титул IBF, которым владеет Барнетт",- говорится в документе.
Ситуация по делу Жакиянова слишком "плохо пахнет". Мы всегда будем сомневаться в честной победе Барнетта
Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит сообщил, что неявка на допинг-тест приравнивается к провалу сдачи проб, и по правилам Барнетта должны лишить титулов.
Напомним, объединительный поединок легчайшего веса состоялся 21 октября в Белфасте - родном городе Барнетта. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному бойцу, который защитил титул IBF и отобрал у Жакиянова пояс WBA (Super).
После него якобы из-за госпитализации Барнетт не прошел допинг-тестирование, которое является обязательным во всех боях за титулы чемпиона мира. Согласно документу, у Барнетта была диагностирована травма шеи.
"IBF 7 ноября получила медицинское заключение от промоутера Эдди Хирна, в котором указывалось, что Райан Барнетт получил травму шеи, из-за чего он не сможет вести свою спортивную деятельность до конца января 2018 года. Предполагается, что боксер будет готов вернуться к полноценным тренировкам и боям после 21 января 2018 года".
В письме не указана ситуация с прохождением допинг-контроля и пересмотра результата поединка с Жакияновым. Тем не менее, Барнетту уже подбирают нового соперника, что указывает на то, что ему было сделано исключение.
"Медицинская рекомендация будет рассмотрена Советом директоров. Тем не менее, IBF назначит претендентов с наивысшим рейтингом в легком весе, которые будут участвовать в поединке за титул IBF, которым владеет Барнетт",- говорится в документе.
Ситуация по делу Жакиянова слишком "плохо пахнет". Мы всегда будем сомневаться в честной победе Барнетта
Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит сообщил, что неявка на допинг-тест приравнивается к провалу сдачи проб, и по правилам Барнетта должны лишить титулов.