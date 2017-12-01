Ситуация по делу Жакиянова слишком "плохо пахнет". Мы всегда будем сомневаться в честной победе Барнетта - менеджер ZZ

Филипп Фондю сообщил о том, что реванша с британцем не будет.
Сегодня 09:37
Ссылки по теме:
- Менеджер Жакиянова рассказал, кто защищает Барнетта от наказания за пропуск допинг-контроля
- Барнетта должны лишить титула IBF, а Жакиянову вернуть пояс WBA - Стангрит о наказании за неявку на допинг-тест
- "Если бы я не сдал допинг-тест, меня бы там просто съели". Жакиянов прокомментировал скандал c Барнеттом
Бой Жакиянов - Барнетт. Фото Reuters©
Филипп Фондю, менеджер казахстанского боксера Жаната Жакиянова, сообщил о том, что результат поединка ZZ с британцем Райаном Барнеттом не будет пересматриваться. По его словам, озвученным корреспонденту Vesti.kz, WBA придерживается позиции, где решение должен принять местный орган, работавший на том бое.
Напомним, объединительный поединок легчайшего веса состоялся 21 октября в Белфасте - родном городе Барнетта. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному бойцу, который защитил титул IBF и отобрал у Жакиянова пояс WBA (Super).
После него якобы из-за госпитализации Барнетт не прошел допинг-тестирование, которое является обязательным во всех боях за титулы чемпиона мира. И команда Жакиянова направила протест в WBA и IBF для выяснения обстоятельств.
"Несмотря на попытку убедить WBA и BBBofC (Британский совет по контролю за боксом) в нарушении правил, конкретных сдвигов не получилось. Позиция WBA заключается в том, что вся власть по данному вопросу принадлежит местной комиссии, а Роберт Смит, генеральный секретарь BBBofC, отказался обсуждать и очень резко ответил Леонe Маргулесу, который выступает в качестве юрисконсультанта ZZ, что все останется так, как есть сейчас!
Это странно, и вся ситуация "плохо пахнет".
Как обычно, крупные промоутеры, которые регулярно платят управляющим органам свои пошлины за санкции, деловые поездки для руководителей, а также существенные спонсорские деньги на их Конвенцию, выглядят предпочтительнее.
Матч-реванш с тестированием был единственным справедливым результатом... Мы всегда будем сомневаться, что Барнетт выиграл честно. Все это является позором",- сообщил Фондю.
В свою очередь основатель проекта fightSpace Григорий Стангрит сообщил, что неявка на допинг-тест приравнивается к провалу сдачи проб. И по правилам Барнетта должны лишить титулов.
Напомним, объединительный поединок легчайшего веса состоялся 21 октября в Белфасте - родном городе Барнетта. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному бойцу, который защитил титул IBF и отобрал у Жакиянова пояс WBA (Super).
После него якобы из-за госпитализации Барнетт не прошел допинг-тестирование, которое является обязательным во всех боях за титулы чемпиона мира. И команда Жакиянова направила протест в WBA и IBF для выяснения обстоятельств.
"Несмотря на попытку убедить WBA и BBBofC (Британский совет по контролю за боксом) в нарушении правил, конкретных сдвигов не получилось. Позиция WBA заключается в том, что вся власть по данному вопросу принадлежит местной комиссии, а Роберт Смит, генеральный секретарь BBBofC, отказался обсуждать и очень резко ответил Леонe Маргулесу, который выступает в качестве юрисконсультанта ZZ, что все останется так, как есть сейчас!
Это странно, и вся ситуация "плохо пахнет".
Как обычно, крупные промоутеры, которые регулярно платят управляющим органам свои пошлины за санкции, деловые поездки для руководителей, а также существенные спонсорские деньги на их Конвенцию, выглядят предпочтительнее.
Матч-реванш с тестированием был единственным справедливым результатом... Мы всегда будем сомневаться, что Барнетт выиграл честно. Все это является позором",- сообщил Фондю.
В свою очередь основатель проекта fightSpace Григорий Стангрит сообщил, что неявка на допинг-тест приравнивается к провалу сдачи проб. И по правилам Барнетта должны лишить титулов.