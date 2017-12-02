Я видел бои Ислама и Веры. Их поединок будет крутым! - Рой Джонс

Казахстанец возглавляет рейтинг WBA в первом среднем весе.
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Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший (65-9, 47 KO) прокомментировал корреспонденту Vesti.kz возможный бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона по версии WBA в первом среднем весе между казахстанцем Канатом Исламом (25-0, 20 KO) и американцем Джоном Верой (18-0, 11 КО).
"Я считаю, что бой Джона Веры и Каната Ислама будет крутым. Я видел их в ринге и мне сложно отдать кому-либо предпочтение. Для обоих боксеров - этот поединок очень важен. Знаю и Джона, и Каната очень хорошо. Шансы есть у каждого из них", - отметил Джонс-младший.
Отметим, что по резолюции WBA боксеры должны согласовать дату поединка до 21 декабря, иначе будут назначены промоутерские торги.
"Американский феномен". Что нужно знать о следующем сопернике Каната Ислама
Ранее известный казахстанский промоутер Болат Манкенов выразил свое мнение о том, что вероятнее всего поединок состоится в США. В свою очередь журналист и комментатор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри отметил, что бой будет интересен американской публике.
В своем последнем бою 9 сентября этого года в Астане, казахстанец победил техническим нокаутом канадца Брэндона Кука (18-1, 11 KO) и стал обладателем титулов WBO NABO и WBA Inter-Continental. В текущем рейтинге WBA в первом среднем весе Ислам занимает первое место. В свою очередь 29-летний Вера располагается на второй строчке в дивизионе.