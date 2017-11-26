"Не топовый, но лучше, чем ничего". Манкенов оценил следующего соперника Ислама

Промоутер поделился мнением о назначении боя за звание претендента на пояс WBA.
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Известный казахстанский промоутер Болат Манкенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz решение Всемирной боксерской ассоциации (WBA) о назначении боя на звание обязательного претендента на титул чемпиона организации в первом среднем весе между казахстанцем Канатом Исламом (25-0, 20 КО) и американцем Джоном Вера (18-0, 11 КО).
"Я считаю, что Джон Вера лучший из соперников Ислама. Не скажу, что он топовый, но это лучше, чем ничего. Бой за звание претендента на пояс - это серьезный шаг для Ислама. Вероятнее всего поединок пройдет в США. Я считаю, что если команды не смогут договориться, то промоутерские торги выиграет команда американца. У Ислама нет столько денег, чтобы торговаться. Однако вокруг Каната слишком много разговоров. Я поверю в то, что этот бой состоится лишь тогда, когда команды подпишут контракт", - отметил Манкенов.
Отметим, что по резолюции WBA у боксеров есть 30 дней (отсчет с 21 ноября), чтобы согласовать дату поединка, после чего будут назначены промоутерские торги.
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В текущем рейтинге WBA в первом среднем весе Ислам занимает первое место. В своем последнем бою 9 сентября этого года в Астане он победил техническим нокаутом канадца Брэндона Кука и стал обладателем титулов WBO NABO и WBA Inter-Continental. В свою очередь, 29-летний Вера занимает второе место в дивизионе.
Ранее американский комментатор и журналист сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри объяснял, как Ислам может получить титульный бой за пояс WBA.
Добавим, что действующим чемпионом организации в этом весе является кубинец Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО). Сообщалось, что WBA приняла решение назначить поединок между Ларой и обладателем пояса "регулярного" чемпиона аргентинцем Брайаном Карлосом Кастаньо (14-0, 10 КО).