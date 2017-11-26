WBA назначила Канату Исламу бой за звание обязательного претендента на чемпионский титул

Также известен соперник казахстанского боксера.
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Канат Ислам. Фото с сайта roundbyroundboxing.com
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила Канату Исламу (25-0, 20 КО) бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона организации в первом среднем весе, в котором и выступает казахстанец. Об этом сообщает BoxingScene.com.
Соперником Илама по этому поединку будет непобежденный американец Джон Вера. На счету последнего 18 побед, из которых 11 досрочные.
Отмечается, что WBA направила резолюцию боксерам 21 ноября. У сторон есть 30 дней, чтобы согласовать дату поединка, после чего будут назначены промоутерские торги.
Ислам занимает первое место в рейтинге WBA. Его последний бой состоялся 9 сентября этого года в Астане, когда он победил техническим нокаутом канадца Брэндона Кука и стал обладателем титулов WBO NABO и WBA Inter-Continental.
Вера - второй номер дивизиона. В своем последнем бою, который состоялся 29 сентября 2017 года, он победил Сандэй Аджуву в трех раундах.
Добавим, что действующим чемпионом WBA в этом весе является кубинец Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО).
Соперником Илама по этому поединку будет непобежденный американец Джон Вера. На счету последнего 18 побед, из которых 11 досрочные.
Отмечается, что WBA направила резолюцию боксерам 21 ноября. У сторон есть 30 дней, чтобы согласовать дату поединка, после чего будут назначены промоутерские торги.
Ислам занимает первое место в рейтинге WBA. Его последний бой состоялся 9 сентября этого года в Астане, когда он победил техническим нокаутом канадца Брэндона Кука и стал обладателем титулов WBO NABO и WBA Inter-Continental.
Вера - второй номер дивизиона. В своем последнем бою, который состоялся 29 сентября 2017 года, он победил Сандэй Аджуву в трех раундах.
Добавим, что действующим чемпионом WBA в этом весе является кубинец Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО).