"Американский феномен". Что нужно знать о следующем сопернике Каната Ислама

Небитый боксер из Техаса стал профи в 23 года.
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Джон Вера. Фото с личной страницы боксера в Instagram
Для казахстанского боксера Каната Ислама все ближе первый поединок за полноценный титул чемпиона мира. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила казахстанцу бой за звание обязательного претендента в первом среднем весе. Соперником выбран второй номер рейтинга ассоциации, Джон Вера из США. Vesti.kz подготовили справку о небитом бойце из Техаса.
Вера начал заниматься боксом в 11 лет. Правда, его карьеру стремительной не назовешь, учитывая длительную паузу в подростковом возрасте. По словам самого боксера, он планировал покончить со спортом и заняться сторонними делами, чтобы начать зарабатывать деньги. Однако позже понял, что бокс - это все-таки его стезя. К 18 годам он окончательно принял решение вернуться в спорт и в свои нынешние 29 лет продолжает выходить на ринг.
В первое время Джону было сложно, так как приходилось совмещать работу и тренировки. Он занимался в обычном зале. Большая часть дня приходилась на рабочее время, так как ему следовало покрывать расходы на аренду жилья и оплату различных счетов.
Именно профессиональная часть его спортивной деятельности довольно короткая. На профи-ринге Вера начал выступать с 23 лет. В его окружении отмечают: "Джон пришел в профи-бокс вовремя. Как раз в этот период его способности достигли нужного уровня, чтобы проявить себя".
"Феномен" (прозвище Джона Веры) родился в Форт-Уэрте, штат Техас (США). Всю свою жизнь провел в Америке и связывает свои достижения с земляками. "Я хочу, чтобы люди моего города гордились моими достижениями, чтобы они тоже могли испытать то, что испытывают земляки всех чемпионов мира". При этом он особо гордится своими корнями - Вера наполовину пуэрториканец. Другую половину составляет мексиканская кровь. "Феномен" считает, что теперь он просто обязан достойно построить карьеру боксера, за которую не будет стыдно.
В семье Вера - младший из детей. Кроме него есть еще братья и сестры. На первых порах мать категорически была против увлечения сына. Она очень не хотела, чтобы Джона били по лицу, чтобы он подвергался большому риску. И каждый его поединок держал мать в сильном напряжении. Со временем она изменила свое мнение. Более того, мать Веры входит в состав его команды в качестве диетолога.
"С матерью я разговариваю каждый день. Сейчас она - неотъемлемая часть моей команды. Она готовит всю еду, которая входит в меню во время подготовки к поединку. Она - мой личный диетолог. И если раньше она не любила бокс, а главное, запрещала мне участвовать в нем, то сейчас она - самый громкий человек на арене. Всегда кричит, подбадривает, поддерживает", - так отзывается о своей маме Вера.
Интересно, что поворотные события в его карьере связаны с казахстанскими боксерами. В 2015 году он встретился на ринге с Радмиром Ахмедиевым. Та встреча завершилась досрочной победой Веры, и это позволило ему подписать контракт с командой Роя Джонса-младшего, которая сейчас ведет его карьеру. Это послужило огромным импульсом, ему открылись новые перспективы. "Моя карьера круто изменилась после того поединка. Ахмедиева называли новым Геннадием Головкиным, он подавал большие надежды. Но мне удался отличный удар "крюком". То, что открылось потом передо мной, - я не мог и мечтать в начале карьеры". Теперь бой с Канатом Исламом также может продвинуть Веру вверх.
В его главных планах - чемпионский титул в первом среднем весе. После его получения Вера хочет подняться в весовой категории. Кстати, это вполне возможно для него без каких-либо негативных последствий. "Феномен" - крупный боксер, "размеры" которого позволяют ему легко вписаться в средний дивизион. Более того, карьеру он планирует завершить в 168 фунтах (второй средний вес): "Я борюсь за свое наследие. Для меня это более важно, чем денежные перспективы".
На данный момент Вера владеет региональным поясом WBA-NABA USA. Он - левша, обладающий силой, скоростью, умением бить с разных ракурсов. Кроме того, эксперты замечают в нем навыки прекрасного видения поединка, как у опытных и заматеревших боксеров. Занимает вторую строчку рейтинга WBA в первом среднем весе. Провел 18 боев. В каждом из них одержал победу, 11 из которых - досрочные. Вера на новость о поединке с Канатом Исламом уже отреагировал.
"Похоже, что я буду биться за звание обязательного претендента на титул WBA с Канатом Исламом. Я так долго работал для этого", - написал Вера в Instagram.
Фото со страницы Веры в Instagram.
Вера начал заниматься боксом в 11 лет. Правда, его карьеру стремительной не назовешь, учитывая длительную паузу в подростковом возрасте. По словам самого боксера, он планировал покончить со спортом и заняться сторонними делами, чтобы начать зарабатывать деньги. Однако позже понял, что бокс - это все-таки его стезя. К 18 годам он окончательно принял решение вернуться в спорт и в свои нынешние 29 лет продолжает выходить на ринг.
В первое время Джону было сложно, так как приходилось совмещать работу и тренировки. Он занимался в обычном зале. Большая часть дня приходилась на рабочее время, так как ему следовало покрывать расходы на аренду жилья и оплату различных счетов.
Именно профессиональная часть его спортивной деятельности довольно короткая. На профи-ринге Вера начал выступать с 23 лет. В его окружении отмечают: "Джон пришел в профи-бокс вовремя. Как раз в этот период его способности достигли нужного уровня, чтобы проявить себя".
"Феномен" (прозвище Джона Веры) родился в Форт-Уэрте, штат Техас (США). Всю свою жизнь провел в Америке и связывает свои достижения с земляками. "Я хочу, чтобы люди моего города гордились моими достижениями, чтобы они тоже могли испытать то, что испытывают земляки всех чемпионов мира". При этом он особо гордится своими корнями - Вера наполовину пуэрториканец. Другую половину составляет мексиканская кровь. "Феномен" считает, что теперь он просто обязан достойно построить карьеру боксера, за которую не будет стыдно.
В семье Вера - младший из детей. Кроме него есть еще братья и сестры. На первых порах мать категорически была против увлечения сына. Она очень не хотела, чтобы Джона били по лицу, чтобы он подвергался большому риску. И каждый его поединок держал мать в сильном напряжении. Со временем она изменила свое мнение. Более того, мать Веры входит в состав его команды в качестве диетолога.
"С матерью я разговариваю каждый день. Сейчас она - неотъемлемая часть моей команды. Она готовит всю еду, которая входит в меню во время подготовки к поединку. Она - мой личный диетолог. И если раньше она не любила бокс, а главное, запрещала мне участвовать в нем, то сейчас она - самый громкий человек на арене. Всегда кричит, подбадривает, поддерживает", - так отзывается о своей маме Вера.
Интересно, что поворотные события в его карьере связаны с казахстанскими боксерами. В 2015 году он встретился на ринге с Радмиром Ахмедиевым. Та встреча завершилась досрочной победой Веры, и это позволило ему подписать контракт с командой Роя Джонса-младшего, которая сейчас ведет его карьеру. Это послужило огромным импульсом, ему открылись новые перспективы. "Моя карьера круто изменилась после того поединка. Ахмедиева называли новым Геннадием Головкиным, он подавал большие надежды. Но мне удался отличный удар "крюком". То, что открылось потом передо мной, - я не мог и мечтать в начале карьеры". Теперь бой с Канатом Исламом также может продвинуть Веру вверх.
В его главных планах - чемпионский титул в первом среднем весе. После его получения Вера хочет подняться в весовой категории. Кстати, это вполне возможно для него без каких-либо негативных последствий. "Феномен" - крупный боксер, "размеры" которого позволяют ему легко вписаться в средний дивизион. Более того, карьеру он планирует завершить в 168 фунтах (второй средний вес): "Я борюсь за свое наследие. Для меня это более важно, чем денежные перспективы".
На данный момент Вера владеет региональным поясом WBA-NABA USA. Он - левша, обладающий силой, скоростью, умением бить с разных ракурсов. Кроме того, эксперты замечают в нем навыки прекрасного видения поединка, как у опытных и заматеревших боксеров. Занимает вторую строчку рейтинга WBA в первом среднем весе. Провел 18 боев. В каждом из них одержал победу, 11 из которых - досрочные. Вера на новость о поединке с Канатом Исламом уже отреагировал.
"Похоже, что я буду биться за звание обязательного претендента на титул WBA с Канатом Исламом. Я так долго работал для этого", - написал Вера в Instagram.
Look like I'll be fighting an elimination bout for the WBA title against Kanat Islam! I've worked so hard for this. . . . . . #boxing #boxer #fighter #champion #southpaw #rjj #wba #photooftheday #life #work #workout #mma #fortworth #dallas #texas @supremeboxing @boxingfanatik @boxingjunky @boxinghype
Фото со страницы Веры в Instagram.