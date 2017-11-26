"Американский феномен". Что нужно знать о следующем сопернике Каната Ислама

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Результаты
Сегодня
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 0:1
СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Спартак М Зенит 3:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Манчестер Юнайтед Брайтон 1:0
Ливерпуль Челси 1:1
Бернли Арсенал 0:1
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 1:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 3:2
Бетис Жирона 2:2
Леванте Атлетико М 0:5
Депортиво Атлетик 2:2
Вильярреал Севилья 2:3
Валенсия Барселона 1:1
Эспаньол Хетафе 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 1:3
Милан Торино 0:0
Лацио Фиорентина 1:1
Аталанта Беневенто 1:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Шальке-04 4:4
Боруссия М Бавария 2:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 4:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 1:1
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Енбек (U-16) Ал Казахстан (U-16) 0:9
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Барыс 2:0
Слован Амур 5:2
Трактор Северсталь 3:2 Б
ЦСКА Адмирал 3:1
СКА Барыс 9:1
Динамо М Авангард 2:1
Слован Куньлунь Ред Стар 2:1 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 3:2 Б
Сарыарка Горняк Уч 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Астана Арлан 2:13
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 3:4
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 6:4
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 5:1
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 5:3
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 8:8
Санкт-Петербург (мол) Астана 9:10
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Дева Брага/ААУМ 5:8
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун 1:0 ТКО
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 3:2
Павлодар Атырау 3:0
Тараз Есиль СК 3:0
Буревестник Мангыстау 3:0
Павлодар ТНК "Казхром" 1:3
Алтай Атырау 0:3
Волейбол. Высшая лига 2017/18
Жайык Актобе 1:3
Кайсар Динамо-Костанай 3:0
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Динамо-Костанай Динамо-Казыгурт 0:3
Жайык Кайсар 1:3
Жетысу-Жастар Актобе 0:3
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 65:39
Казахстан Ирак 82:76 ОТ
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 74:44
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау 52:84
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина, Бисвас Ания, Конг 2:1
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Хетафе 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Аталанта Беневенто 1:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Автомобилист Спартак 20:00
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина Бхатья 0:1
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Сток Сити Ливерпуль 02:00
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Автомобилист Спартак 20:00
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Локомотив Барыс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Алматы Темиртау 19:00
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад
Горняк Номад
Астана Иртыш
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина Бхатья 0:1
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 12:30
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Каспий Иртыш 12:00
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Американский феномен". Что нужно знать о следующем сопернике Каната Ислама

Небитый боксер из Техаса стал профи в 23 года.

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3 Комментария
Джон Вера. Фото с личной страницы боксера в Instagram
Джон Вера. Фото с личной страницы боксера в Instagram
Для казахстанского боксера Каната Ислама все ближе первый поединок за полноценный титул чемпиона мира. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила казахстанцу бой за звание обязательного претендента в первом среднем весе. Соперником выбран второй номер рейтинга ассоциации, Джон Вера из США. Vesti.kz подготовили справку о небитом бойце из Техаса.

Вера начал заниматься боксом в 11 лет. Правда, его карьеру стремительной не назовешь, учитывая длительную паузу в подростковом возрасте. По словам самого боксера, он планировал покончить со спортом и заняться сторонними делами, чтобы начать зарабатывать деньги. Однако позже понял, что бокс - это все-таки его стезя. К 18 годам он окончательно принял решение вернуться в спорт и в свои нынешние 29 лет продолжает выходить на ринг. 



В первое время Джону было сложно, так как приходилось совмещать работу и тренировки. Он занимался в обычном зале. Большая часть дня приходилась на рабочее время, так как ему следовало покрывать расходы на аренду жилья и оплату различных счетов.

Именно профессиональная часть его спортивной деятельности довольно короткая. На профи-ринге Вера начал выступать с 23 лет. В его окружении отмечают: "Джон пришел в профи-бокс вовремя. Как раз в этот период его способности достигли нужного уровня, чтобы проявить себя".



"Феномен" (прозвище Джона Веры) родился в Форт-Уэрте, штат Техас (США). Всю свою жизнь провел в Америке и связывает свои достижения с земляками. "Я хочу, чтобы люди моего города гордились моими достижениями, чтобы они тоже могли испытать то, что испытывают земляки всех чемпионов мира". При этом он особо гордится своими корнями - Вера наполовину пуэрториканец. Другую половину составляет мексиканская кровь. "Феномен" считает, что теперь он просто обязан достойно построить карьеру боксера, за которую не будет стыдно.

В семье Вера - младший из детей. Кроме него есть еще братья и сестры. На первых порах мать категорически была против увлечения сына. Она очень не хотела, чтобы Джона били по лицу, чтобы он подвергался большому риску. И каждый его поединок держал мать в сильном напряжении. Со временем она изменила свое мнение. Более того, мать Веры входит в состав его команды в качестве диетолога. 



"С матерью я разговариваю каждый день. Сейчас она - неотъемлемая часть моей команды. Она готовит всю еду, которая входит в меню во время подготовки к поединку. Она - мой личный диетолог. И если раньше она не любила бокс, а главное, запрещала мне участвовать в нем, то сейчас она - самый громкий человек на арене. Всегда кричит, подбадривает, поддерживает", - так отзывается о своей маме Вера.

Интересно, что поворотные события в его карьере связаны с казахстанскими боксерами. В 2015 году он встретился на ринге с Радмиром Ахмедиевым. Та встреча завершилась досрочной победой Веры, и это позволило ему подписать контракт с командой Роя Джонса-младшего, которая сейчас ведет его карьеру. Это послужило огромным импульсом, ему открылись новые перспективы. "Моя карьера круто изменилась после того поединка. Ахмедиева называли новым Геннадием Головкиным, он подавал большие надежды. Но мне удался отличный удар "крюком". То, что открылось потом передо мной, - я не мог и мечтать в начале карьеры". Теперь бой с Канатом Исламом также может продвинуть Веру вверх.



В его главных планах - чемпионский титул в первом среднем весе. После его получения Вера хочет подняться в весовой категории. Кстати, это вполне возможно для него без каких-либо негативных последствий. "Феномен" - крупный боксер, "размеры" которого позволяют ему легко вписаться в средний дивизион. Более того, карьеру он планирует завершить в 168 фунтах (второй средний вес): "Я борюсь за свое наследие. Для меня это более важно, чем денежные перспективы".

На данный момент Вера владеет региональным поясом WBA-NABA USA. Он - левша, обладающий силой, скоростью, умением бить с разных ракурсов. Кроме того, эксперты замечают в нем навыки прекрасного видения поединка, как у опытных и заматеревших боксеров. Занимает вторую строчку рейтинга WBA в первом среднем весе. Провел 18 боев. В каждом из них одержал победу, 11 из которых - досрочные. Вера на новость о поединке с Канатом Исламом уже отреагировал.

"Похоже, что я буду биться за звание обязательного претендента на титул WBA с Канатом Исламом. Я так долго работал для этого", - написал Вера в Instagram.







Фото со страницы Веры в Instagram.
  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Габит Бейбитулы Сегодня 12:49
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
если честно, то он канату не ровня.
Ответить 1
 
GOD Сегодня 13:11
Статус: Юниор
Рейтинг: 76
Габит Бейбитулы,eсли чeсно, то Канат проиграeт
Ответить -2
 
Габит Бейбитулы Сегодня 13:24
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
GOD, поживем увидим
Ответить 1
 