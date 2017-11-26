Бой Ислама с Верой - это шанс для них получить доступ к элите дивизиона - американский журналист

WBA санкционировало их бой за звание обязательного претендента.
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Канат Ислам и Брэндон Кук. Фото: roundbyroundboxing.com
Американский журналист и комментатор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри прокомментировал корреспонденту Vesti.kz решение Всемирной боксерской ассоциации (WBA) о назначении боя на звание обязательного претендента на титул чемпиона организации в первом среднем весе между казахстанцем Канатом Исламом (25-0, 20 КО) и американцем Джоном Верой (18-0, 11 КО).
"Вера и Ислам - это будет очень интересно. Оба боксера непобежденные и при этом являются классными нокаутерами. Для обоих бойцов - это переходный бой. Он позволит получить доступ к элите дивизиона.
Честно говоря, не могу назвать фаворита. И Вера, и Ислам не сталкивались с таким соперником.
Я видел несколько боев Веры. Он очень быстрый, хорошо работает ногами и у него неплохой тайминг. Ислам может противопоставить ему свою ярость и мощные удары. Оба бойца имеют хороший потенциал. Я не знаю, как может завершиться бой, но с удовольствием посмотрю его", - отметил МакКаферри.
Отметим, что по резолюции WBA у боксеров есть 30 дней (отсчет с 21 ноября), чтобы согласовать дату поединка, после чего будут назначены промоутерские торги.
"Американский феномен". Что нужно знать о следующем сопернике Каната Ислама
Ранее известный казахстанский промоутер Болат Манкенов выразил свое мнение о том, что вероятнее всего поединок состоится в США.
В текущем рейтинге WBA в первом среднем весе Ислам занимает первое место. В своем последнем бою 9 сентября этого года в Астане он победил техническим нокаутом канадца Брэндона Кука и стал обладателем титулов WBO NABO и WBA Inter-Continental. В свою очередь 29-летний Вера занимает второе место в дивизионе.
"Вера и Ислам - это будет очень интересно. Оба боксера непобежденные и при этом являются классными нокаутерами. Для обоих бойцов - это переходный бой. Он позволит получить доступ к элите дивизиона.
Честно говоря, не могу назвать фаворита. И Вера, и Ислам не сталкивались с таким соперником.
Я видел несколько боев Веры. Он очень быстрый, хорошо работает ногами и у него неплохой тайминг. Ислам может противопоставить ему свою ярость и мощные удары. Оба бойца имеют хороший потенциал. Я не знаю, как может завершиться бой, но с удовольствием посмотрю его", - отметил МакКаферри.
Отметим, что по резолюции WBA у боксеров есть 30 дней (отсчет с 21 ноября), чтобы согласовать дату поединка, после чего будут назначены промоутерские торги.
"Американский феномен". Что нужно знать о следующем сопернике Каната Ислама
Ранее известный казахстанский промоутер Болат Манкенов выразил свое мнение о том, что вероятнее всего поединок состоится в США.
В текущем рейтинге WBA в первом среднем весе Ислам занимает первое место. В своем последнем бою 9 сентября этого года в Астане он победил техническим нокаутом канадца Брэндона Кука и стал обладателем титулов WBO NABO и WBA Inter-Continental. В свою очередь 29-летний Вера занимает второе место в дивизионе.