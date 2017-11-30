Мигель Котто прошел взвешивание перед последним боем в карьере

Он может уйти в статусе чемпиона.
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Фото с сайта boxingscene.com
Пуэрториканский боксер Мигель Котто (41-5, 33 КО) и его соперник американец Садам Али (25-1, 14 КО) прошли официальное взвешивание накануне боя, сообщают Vesti.kz.
Оба боксера успешно уложились в лимит 154 фунтов (69,9 килограммов). Так, 37-летний Котто показал на весах 151,6 фунта (68,8 килограмма), а 29-летний Али - 153 фунта (69,4 килограмма).
Напомним, по времени Астаны бой Котто и Али пройдет в Нью-Йорке утром 3-го декабря. Для Котто этот бой станет последним в карьере. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, которым владеет пуэрториканец.
Букмекеры сделали прогноз на последний бой в карьере Мигеля Котто
Фото с сайта boxingscene.com