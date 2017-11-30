"Для меня было честью делить с тобой ринг". Альварес выступил с обращением к Котто

Завтра пуэрториканец завершит карьеру.
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Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) пожелал удачи пуэрториканцу Мигелю Котто (41-5, 33 КО) перед его последним боем в профи, в котором он встретится с американцем Садамом Али (25-1, 14 КО).
"Мигель Анхель Котто, я просто хочу пожелать тебе успеха в бою. Я знаю, что это будет последний бой в твоей великолепной карьере. Думаю, ты сделал очень многое для спорта. Я желаю тебе успеха в жизни после завершения карьеры. Настало время насладиться тем, что тебе дал бокс. Лично для меня было честью делить с тобой ринг. Я многому научился в той встрече. Я желаю тебе успехов во всем. Обнимаю тебя и желаю удачи", - цитирует Альвареса boxingscene.com.
Букмекеры сделали прогноз на последний бой в карьере Мигеля Котто
Напомним, по времени Астаны бой Котто и Али пройдет в Нью-Йорке утром 3-го декабря. Для Котто этот бой станет последним в карьере. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, которым владеет пуэрториканец.
Поединок Котто и "Канело" состоялсяв ноябре 2015 года, тогда победу единогласным решением судей одержал мексиканец.