Букмекеры сделали прогноз на последний бой в карьере Мигеля Котто

Пуэрториканец выступает в профи с 2001 года.
Сегодня 17:43
Ссылки по теме:
- Котто интересовался у нас, доступен ли для боя Головкин - глава Golden Boy
- Мигель Котто назвал своего фаворита во втором бою Геннадия Головкина и "Канело"
- Я не вернусь в бокс даже ради боя с Головкиным, "Канело" или МакГрегором - Мигель Котто
Мигель Котто (слева) и Саддам Али. Фото Golden Boy Promotions
Утром 3 декабря по времени Астаны пуэрториканский боксер Мигель Котто (41-5, 33 КО) встретится с американцем Садамом Али (25-1, 14 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Для Котто этот бой станет последним в карьере. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, которым владеет пуэрториканец.
Букмекерская компания Tennisi.kz предлагает на поединок следующие
коэффициенты: победа Котто - 1.10, ничья - 25, а победа Али - 7.30.
37-летний Котто дебютировал в профи в феврале 2001 года. За почти 17 лет карьеры он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, чего до него не удавалось ни одному боксеру из Пуэрто-Рико.
29-летний Али дебютировал в профи в январе 2009 года. Единственное поражение он потерпел в марте 2016 года, когда в девятом раунде техническим нокаутом уступил соотечественнику Джесси Варгасу (27-2, 10 КО) в бою за титул WBO в полусреднем весе.
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.
Поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Для Котто этот бой станет последним в карьере. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе, которым владеет пуэрториканец.
Букмекерская компания Tennisi.kz предлагает на поединок следующие
коэффициенты: победа Котто - 1.10, ничья - 25, а победа Али - 7.30.
37-летний Котто дебютировал в профи в феврале 2001 года. За почти 17 лет карьеры он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, чего до него не удавалось ни одному боксеру из Пуэрто-Рико.
29-летний Али дебютировал в профи в январе 2009 года. Единственное поражение он потерпел в марте 2016 года, когда в девятом раунде техническим нокаутом уступил соотечественнику Джесси Варгасу (27-2, 10 КО) в бою за титул WBO в полусреднем весе.
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.