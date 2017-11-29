Котто интересовался у нас, доступен ли для боя Головкин - глава Golden Boy

На днях пуэрториканский боксер проведет финальный бой в своей карьере.
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Мигель Котто. Фото: Golden Boy
Президент Golden Boy Эрик Гомес поделился впечатлениями по предстоящему бою в Нью-Йорке Мигеля Котто и Садама Али, а также рассказал о присутствовавшем желании пуэрториканского боксера биться с Геннадием Головкиным.
- В субботу в "Мекке бокса" - Madison Square Garden - состоится историческое событие: бой Котто и Али. Мы очень довольны продажами билетов. Это будет второй поединок для Котто с момента его сотрудничества с Golden Boy. Прежде Мигель и его команда интересовались на предмет возможности проведения боя с Головкиным.
"Доступен ли Головкин. Если нет, я буду биться с кем-нибудь другим. Просто скажите мне дату и место. И я буду там"", - так говорил Котто.
Это показывает, что, когда человек верит в себя, он будет боксировать с кем угодно. В субботу будет большой праздник, и это будет особенная ночь.
Что касается Али, он заслуживает признания хотя бы за то, что слишком много боксеров уклоняются от встречи с ним. Имя в боксе нужно зарабатывать за решением сложных задач", - приводит слова президента Golden Boy Эрика Гомеса BoxingScene.com.
Напомним, 2 декабря в Нью-Йорке чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе 37-летний пуэрториканец Мигель Котто проведет финальный поединок в своей карьере против 29-летнего американца Садама Али.
- В субботу в "Мекке бокса" - Madison Square Garden - состоится историческое событие: бой Котто и Али. Мы очень довольны продажами билетов. Это будет второй поединок для Котто с момента его сотрудничества с Golden Boy. Прежде Мигель и его команда интересовались на предмет возможности проведения боя с Головкиным.
"Доступен ли Головкин. Если нет, я буду биться с кем-нибудь другим. Просто скажите мне дату и место. И я буду там"", - так говорил Котто.
Это показывает, что, когда человек верит в себя, он будет боксировать с кем угодно. В субботу будет большой праздник, и это будет особенная ночь.
Что касается Али, он заслуживает признания хотя бы за то, что слишком много боксеров уклоняются от встречи с ним. Имя в боксе нужно зарабатывать за решением сложных задач", - приводит слова президента Golden Boy Эрика Гомеса BoxingScene.com.
Напомним, 2 декабря в Нью-Йорке чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе 37-летний пуэрториканец Мигель Котто проведет финальный поединок в своей карьере против 29-летнего американца Садама Али.