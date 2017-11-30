Сондерс упрекнул Лемье поражением от Головкина и пообещал разрушить планы Golden Boy на бой с "Канело"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Казахстан 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Локомотив Барыс 5:0
Ак Барс Салават Юлаев 0:1
Металлург Мг Спартак 3:2
Динамо М Сибирь 6:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 4:2
Сарыарка Южный Урал 3:2 Б
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Арлан Иртыш 3:1
Алматы Темиртау 0:2
Арлан Иртыш 4:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 7:3
Маяк Акжайык 8:4
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Аят 1:0
Кайрат Актобе 5:2
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 4:3
Кайрат Актобе 2:0
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
Каспий Иртыш 79:48
Алматинский Легион Капшагай 62:78
Тобол Синегорье 99:76
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
Капшагай Алматинский Легион 83:62
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Иванов, Катич Оливейра, Идальго 0:2
Дмитриченко, Спосетти Толкотт, Смит 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Хабибулина, Палкина Бисвас, Гринчишина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Чернышова Куламбаева 2:0
Куламбаева, Кафтанова Такаяма, Такамура 2:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 18:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 4:1
Горняк Номад 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 8:4
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
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Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Аталанта Лион 23:55
Заря Лг Атлетик 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 18:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 17:00
Горняк Номад 17:00
Астана Иртыш
Астана Иртыш
Кулагер Темиртау
Горняк Бейбарыс
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 18:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 20:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Сондерс упрекнул Лемье поражением от Головкина и пообещал разрушить планы Golden Boy на бой с "Канело"

Чемпион WBO впервые в карьере будет драться в чужой стране.

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7 Комментариев
Давид Лемье. Фото Reuters©
Давид Лемье. Фото Reuters©
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО) в интервью Le Journal de Montreal поделился ожиданиями от защиты титула против канадца Давида Лемье (38-3, 33 КО). 

Их поединок состоится 16 декабря в канадском Лавале. Для Сондерса это будет первый бой за пределами Великобритании. 

В интервью Сондерс пообещал Лемье доставить проблем на ринге. Он упрекнул будущего соперника поражением от казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), которому канадец проиграл досрочно в октябре 2015 года. 

Также Сондерс пообещал, что разрушит планы Оскара Де Ла Хойи. Ранее СМИ сообщали, что руководитель Golden Boy задумал план, по которому Лемье в случае победы встретится с главной звездой промоутерской компании - мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО). 

"Лемье - это боксер восьми раундов. Он недостаточно хорош, что считаться элитным бойцом нашего дивизиона. Давид уже поднимался на вершину, но потерпел неудачу, - говорит Сондерс. - Он понимает, что ему надо выиграть предстоящий бой, чтобы вернуться туда, но этого не случится. Как и плана Де Ла Хойи сделать поединок между ним и "Канело". 

Давид - хороший панчер, у меня нет сомнений в этом. Он будет с первой секунды и до финального гонга искать способ отправить меня в нокаут, но в боксе важен не только удар. 

У Лемье уже были поражения в карьере. Он знает чувство проигрыша и понимает свой максимум. Я никогда не был в такой ситуации и пока не знаю, как поведу сам. 

Лемье дерется в родных стенах, и ожидания у публики будут завышенными. Он понимает, что его поражение станет для всех разочарованием. Ему придется дать хороший бой и - возможно, ему это не понравится - придется сражаться со мной. Я жду чего-то подобного. 

Давиду не убежать от меня. Я обещаю ему проблемы на ринге. Он увидит, что со мной ему будет сложнее, чем с Головкиным. Я собираюсь победить. Конечно, надеюсь, что карточки судей покажут объективную картину происходящего на ринге, но если что - фактора домашнего судейства я не боюсь. 

У Давида уже был шанс, и его легко побили. Теперь моя очередь получить эту возможность. Я всегда хотел встретиться с самыми громкими именами, но пока не было возможности. 

Я могу понять Головкина, "Канело" и даже Криса Юбенка-младшего. Полагаю, что со мной любому будет трудно. Я - сложный боксер. Кроме того, не думаю, что им плевать на свои бои со 100 миллионами долларов, и это нормально. 

Если я не смогу побить Лемье, это означает, что у меня нет шансов на уровне Головкина и "Канело". Единственный человек, который может победить меня - это я сам".

Отметим, что в андеркарте боя Лемье - Сондерс выступит непобежденный казахстанский боксер полусреднего веса Батыр Джукембаев (10-0, 9 КО), чьим соперником по восьмираундовому поединку станет американец Уилберт Лопес (20-8, 14 КО).

Уже весной "Канело" может стать чемпионом WBO. Что делать Головкину?

Что произойдет в среднем весе, если Лемье победит Сондерса
  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
WBOKING Сегодня 00:11
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1741
Поставлю всю свою отпускную и премиальную на Сондерса, это 250 000 тенге
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Lada Vesta Сегодня 00:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 739
Надеюсь этот балабол выиграет и выйдет с Головкиным, если ручку не потеряет
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Steppenwolf !!! Сегодня 00:32
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8879
Lada Vesta ,Был бы рад ...если бы мечанный джипсик выиграл у Лемье и вышел на бой с ГГГ в Казахстане ....на День города Астаны ! ! ! ПОТРЯСНОЕ ЗРЕЛИЩЕ ДЛЯ KZ/QZ !!!
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WBOKING Сегодня 00:39
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1741
Steppenwolf !!!, этот тройной балабол однажды кинул на экспо не думаю что он сделает бой на день города, он же марионетка и хатико, в Сондерсу удачи
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Steppenwolf !!! Сегодня 00:50
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8879
WBOKING,тролль-бот ...
Ответить 0
 
KAIRAT Сегодня 00:45
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 7140
Давай цыган.разруши планы оскара.в этом я солидарен. С тобой.
Ответить 1
 
Mara Сегодня 00:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1807
Дааа , ну и речь толкнул Сондерс , это он по бумажке или сам ?
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