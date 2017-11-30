Сондерс упрекнул Лемье поражением от Головкина и пообещал разрушить планы Golden Boy на бой с "Канело"

Чемпион WBO впервые в карьере будет драться в чужой стране.
Вчера 23:59
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Давид Лемье. Фото Reuters©
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО) в интервью Le Journal de Montreal поделился ожиданиями от защиты титула против канадца Давида Лемье (38-3, 33 КО).
Их поединок состоится 16 декабря в канадском Лавале. Для Сондерса это будет первый бой за пределами Великобритании.
В интервью Сондерс пообещал Лемье доставить проблем на ринге. Он упрекнул будущего соперника поражением от казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), которому канадец проиграл досрочно в октябре 2015 года.
Также Сондерс пообещал, что разрушит планы Оскара Де Ла Хойи. Ранее СМИ сообщали, что руководитель Golden Boy задумал план, по которому Лемье в случае победы встретится с главной звездой промоутерской компании - мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
"Лемье - это боксер восьми раундов. Он недостаточно хорош, что считаться элитным бойцом нашего дивизиона. Давид уже поднимался на вершину, но потерпел неудачу, - говорит Сондерс. - Он понимает, что ему надо выиграть предстоящий бой, чтобы вернуться туда, но этого не случится. Как и плана Де Ла Хойи сделать поединок между ним и "Канело".
Давид - хороший панчер, у меня нет сомнений в этом. Он будет с первой секунды и до финального гонга искать способ отправить меня в нокаут, но в боксе важен не только удар.
У Лемье уже были поражения в карьере. Он знает чувство проигрыша и понимает свой максимум. Я никогда не был в такой ситуации и пока не знаю, как поведу сам.
Лемье дерется в родных стенах, и ожидания у публики будут завышенными. Он понимает, что его поражение станет для всех разочарованием. Ему придется дать хороший бой и - возможно, ему это не понравится - придется сражаться со мной. Я жду чего-то подобного.
Давиду не убежать от меня. Я обещаю ему проблемы на ринге. Он увидит, что со мной ему будет сложнее, чем с Головкиным. Я собираюсь победить. Конечно, надеюсь, что карточки судей покажут объективную картину происходящего на ринге, но если что - фактора домашнего судейства я не боюсь.
У Давида уже был шанс, и его легко побили. Теперь моя очередь получить эту возможность. Я всегда хотел встретиться с самыми громкими именами, но пока не было возможности.
Я могу понять Головкина, "Канело" и даже Криса Юбенка-младшего. Полагаю, что со мной любому будет трудно. Я - сложный боксер. Кроме того, не думаю, что им плевать на свои бои со 100 миллионами долларов, и это нормально.
Если я не смогу побить Лемье, это означает, что у меня нет шансов на уровне Головкина и "Канело". Единственный человек, который может победить меня - это я сам".
Отметим, что в андеркарте боя Лемье - Сондерс выступит непобежденный казахстанский боксер полусреднего веса Батыр Джукембаев (10-0, 9 КО), чьим соперником по восьмираундовому поединку станет американец Уилберт Лопес (20-8, 14 КО).
Уже весной "Канело" может стать чемпионом WBO. Что делать Головкину?
Что произойдет в среднем весе, если Лемье победит Сондерса
Их поединок состоится 16 декабря в канадском Лавале. Для Сондерса это будет первый бой за пределами Великобритании.
В интервью Сондерс пообещал Лемье доставить проблем на ринге. Он упрекнул будущего соперника поражением от казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), которому канадец проиграл досрочно в октябре 2015 года.
Также Сондерс пообещал, что разрушит планы Оскара Де Ла Хойи. Ранее СМИ сообщали, что руководитель Golden Boy задумал план, по которому Лемье в случае победы встретится с главной звездой промоутерской компании - мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
"Лемье - это боксер восьми раундов. Он недостаточно хорош, что считаться элитным бойцом нашего дивизиона. Давид уже поднимался на вершину, но потерпел неудачу, - говорит Сондерс. - Он понимает, что ему надо выиграть предстоящий бой, чтобы вернуться туда, но этого не случится. Как и плана Де Ла Хойи сделать поединок между ним и "Канело".
Давид - хороший панчер, у меня нет сомнений в этом. Он будет с первой секунды и до финального гонга искать способ отправить меня в нокаут, но в боксе важен не только удар.
У Лемье уже были поражения в карьере. Он знает чувство проигрыша и понимает свой максимум. Я никогда не был в такой ситуации и пока не знаю, как поведу сам.
Лемье дерется в родных стенах, и ожидания у публики будут завышенными. Он понимает, что его поражение станет для всех разочарованием. Ему придется дать хороший бой и - возможно, ему это не понравится - придется сражаться со мной. Я жду чего-то подобного.
Давиду не убежать от меня. Я обещаю ему проблемы на ринге. Он увидит, что со мной ему будет сложнее, чем с Головкиным. Я собираюсь победить. Конечно, надеюсь, что карточки судей покажут объективную картину происходящего на ринге, но если что - фактора домашнего судейства я не боюсь.
У Давида уже был шанс, и его легко побили. Теперь моя очередь получить эту возможность. Я всегда хотел встретиться с самыми громкими именами, но пока не было возможности.
Я могу понять Головкина, "Канело" и даже Криса Юбенка-младшего. Полагаю, что со мной любому будет трудно. Я - сложный боксер. Кроме того, не думаю, что им плевать на свои бои со 100 миллионами долларов, и это нормально.
Если я не смогу побить Лемье, это означает, что у меня нет шансов на уровне Головкина и "Канело". Единственный человек, который может победить меня - это я сам".
Отметим, что в андеркарте боя Лемье - Сондерс выступит непобежденный казахстанский боксер полусреднего веса Батыр Джукембаев (10-0, 9 КО), чьим соперником по восьмираундовому поединку станет американец Уилберт Лопес (20-8, 14 КО).
Уже весной "Канело" может стать чемпионом WBO. Что делать Головкину?
Что произойдет в среднем весе, если Лемье победит Сондерса