"Канело" уже весной может стать чемпионом мира по версии WBO. Что делать Головкину?

Представляем возможный сценарий развития событий в среднем весе.
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Фото с сайта latimes.com
Ближайшие планы мексиканца Сауля Альвареса стали более очевидны. И можно с полной уверенностью сказать, что весной следующего года он проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Это, конечно, не так уж и плохо для второго поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным. Тем не менее, GGG стоит уже сейчас вплотную заняться планом В. Сценарий развития событий в среднем весе - в материале Vesti.kz.
Глава Golden Boy Оскар Де Ла Хойя в очередной раз проявил себя грамотным тактиком и стратегом в промоутерских делах. Его подопечного Альвареса поставили на первое место в рейтинге WBO. Это дает ему право встретиться с победителем декабрьского боя канадца Давида Лемье с британцем Билли Джо Сондерсом, где решится судьба титула чемпиона мира.
То есть теперь у команды "Канело" есть все основания, чтобы весной устроить ему титульный бой. Тем более, когда один из участников битвы в декабре - также на контракте с Golden Boy. Самый идеальный для них вариант - это победа Лемье. Проще будет устроить "междусобойчик".
Другое дело, если Сондерс сохранит титул. Тогда в ход придется пустить все свое влияние, а также расщедриться на приличный гонорар. Несговорчивый британец давно понимает, что масштабных побед в среднем весе ему трудно добиться. Поэтому намного оптимальнее для него выглядит вариант с зарабатыванием денег. Особенно с чемпионским поясом.
Но все-таки не стоит забывать, что Сондерс достаточно принципиальный человек. И может "соскочить" с предложения Альвареса, выбрав Головкину. Судя по всему, британцу больше симпатичен именно GGG. Это может повлиять на его решение. С другой стороны - жадность, которую также следует учитывать. Кто больше заплатит, с тем и выйдет на ринг.
Как бы то ни было, весной поединка Головкин - Альварес не будет. Ранние намеки сменились конкретными фактами в пользу этого. Можно сказать, что для "Канело" бой за титул WBO станет легкой прогулкой, а также способом отлично заработать.
В свою очередь команда приобретет дополнительные "рычаги" в переговорах с Головкиным относительно их следующей встречи. И, в конце концов - афиша рекламной кампании второй казахстанско-мексиканской битвы заиграет дополнительными "красками". Интерес явно будет зашкаливать. В общем, куда ни глянь - отличный ход Де Ла Хойи.
И Головкину явно пора иметь запасной вариант на весну. Любой соперник не подойдет. Необходим достойный, финансово перспективный боксер - таким мог бы стать американец Джермалл Чарло. Но бой с ним несет собой большие риски - например травмы. К тому же - это очень тяжелый и выматывающий бой. Восстановление после него может затянуться, учитывая возраст GGG.
Есть призрачная надежда, что Сондерс в случае своей победы над Лемье выберет Головкина. Однако надеяться на это не стоит. Реванш с американцем Дэниэлом Джейкобсом схож поединком с Чарло - те же последствия и риски.
Одним из единственных вариантов - это японец Риота Мурата. Причем бой должен состояться не в США, а именно в Японии. В основном выбор связан с финансовыми перспективами. Родина Мураты в этом плане очень привлекательна. GGG может не только "продышаться" и не оказаться в полном штиле, но и отлично заработать и завоевать рынок - казахстанец еще не бился в Японии и в Азии вообще, если не брать Казахстан в расчет.
Вряд ли в этом году нас ожидает конкретика в развитии событий данного весового дивизиона. Судя по всему, официальные заявления от команд начнут поступать с января 2018 года. Ну, максимум, что может произойти в декабре - это если Лемье в случае победы над Сондерсом с ринга вызовет на бой Альвареса. Естественно, по сценарию Golden Boy.
Наверняка Том Леффлер, промоутер казахстанца, такой поворот событий учитывал, и в стане Головкина уже знают, что делать в таком случае. Остается ждать. Главное - обойтись без длительного простоя и без запредельных рисков.
Фото с сайтов Bad Left Hook (1, 2, 4), Upi.com (3), Fight News Asia (5)
Глава Golden Boy Оскар Де Ла Хойя в очередной раз проявил себя грамотным тактиком и стратегом в промоутерских делах. Его подопечного Альвареса поставили на первое место в рейтинге WBO. Это дает ему право встретиться с победителем декабрьского боя канадца Давида Лемье с британцем Билли Джо Сондерсом, где решится судьба титула чемпиона мира.
То есть теперь у команды "Канело" есть все основания, чтобы весной устроить ему титульный бой. Тем более, когда один из участников битвы в декабре - также на контракте с Golden Boy. Самый идеальный для них вариант - это победа Лемье. Проще будет устроить "междусобойчик".
Другое дело, если Сондерс сохранит титул. Тогда в ход придется пустить все свое влияние, а также расщедриться на приличный гонорар. Несговорчивый британец давно понимает, что масштабных побед в среднем весе ему трудно добиться. Поэтому намного оптимальнее для него выглядит вариант с зарабатыванием денег. Особенно с чемпионским поясом.
Но все-таки не стоит забывать, что Сондерс достаточно принципиальный человек. И может "соскочить" с предложения Альвареса, выбрав Головкину. Судя по всему, британцу больше симпатичен именно GGG. Это может повлиять на его решение. С другой стороны - жадность, которую также следует учитывать. Кто больше заплатит, с тем и выйдет на ринг.
Как бы то ни было, весной поединка Головкин - Альварес не будет. Ранние намеки сменились конкретными фактами в пользу этого. Можно сказать, что для "Канело" бой за титул WBO станет легкой прогулкой, а также способом отлично заработать.
В свою очередь команда приобретет дополнительные "рычаги" в переговорах с Головкиным относительно их следующей встречи. И, в конце концов - афиша рекламной кампании второй казахстанско-мексиканской битвы заиграет дополнительными "красками". Интерес явно будет зашкаливать. В общем, куда ни глянь - отличный ход Де Ла Хойи.
И Головкину явно пора иметь запасной вариант на весну. Любой соперник не подойдет. Необходим достойный, финансово перспективный боксер - таким мог бы стать американец Джермалл Чарло. Но бой с ним несет собой большие риски - например травмы. К тому же - это очень тяжелый и выматывающий бой. Восстановление после него может затянуться, учитывая возраст GGG.
Есть призрачная надежда, что Сондерс в случае своей победы над Лемье выберет Головкина. Однако надеяться на это не стоит. Реванш с американцем Дэниэлом Джейкобсом схож поединком с Чарло - те же последствия и риски.
Одним из единственных вариантов - это японец Риота Мурата. Причем бой должен состояться не в США, а именно в Японии. В основном выбор связан с финансовыми перспективами. Родина Мураты в этом плане очень привлекательна. GGG может не только "продышаться" и не оказаться в полном штиле, но и отлично заработать и завоевать рынок - казахстанец еще не бился в Японии и в Азии вообще, если не брать Казахстан в расчет.
Вряд ли в этом году нас ожидает конкретика в развитии событий данного весового дивизиона. Судя по всему, официальные заявления от команд начнут поступать с января 2018 года. Ну, максимум, что может произойти в декабре - это если Лемье в случае победы над Сондерсом с ринга вызовет на бой Альвареса. Естественно, по сценарию Golden Boy.
Наверняка Том Леффлер, промоутер казахстанца, такой поворот событий учитывал, и в стане Головкина уже знают, что делать в таком случае. Остается ждать. Главное - обойтись без длительного простоя и без запредельных рисков.
Фото с сайтов Bad Left Hook (1, 2, 4), Upi.com (3), Fight News Asia (5)