Келл Брук после перехода в весовую категорию Каната Ислама обозначил свои приоритеты

Экс-соперник GGG планирует вернуться на ринг в 2018 году.
Сегодня 07:50
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Келл Брук. Фото: Sky Sports
Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе британец Келл Брук (36-2, 25 КО), недавно перешедший в более тяжелую весовую категорию, обозначил свои приоритеты.
По его словам, он планирует вернуться в 2018 году с разогревочным, но значимым поединком, после чего нацеливается на действующих чемпионов первого среднего веса - Джермелла Чарло (WBC), Эрисланди Лару (WBA) и Джаррета Херда (IBF).
"Думаю, я проведу значимый разогревочный бой и затем буду искать возможность включиться в титульную гонку, - цитирует Брука Sky Sports. - Все чемпионы в этом весе - как на подбор, очень хорошие и талантливые бойцы. Мне нужно вернуться с победой и вернуть уверенность, ну а там я буду стремиться к поединкам с этими ребятами".
Добавим, что в первом среднем дивизионе выступает казахстанский боксер Канат Ислам (25-0, 20 КО), команда которого ранее заявляла о готовности провести бой с Бруком. Между тем, WBA назначила казахстанцу бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона организации в этом весе.
Ранее сообщалось, что возвращение Брука на ринг запланировано в первой половине следующего года. Предыдущие два поединка он проиграл. Так, в сентябре 2016 года британец поднялся на две весовые категории для боя с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и проиграл ему досрочно в пятом раунде.
Затем в мае 2017 года Брук проиграл нокаутом американцу Эрролу Спенсу-младшему и потерял титул IBF. Оба поединка завершились для британца переломами глазниц, что привело к дальнейшим операциям.
По его словам, он планирует вернуться в 2018 году с разогревочным, но значимым поединком, после чего нацеливается на действующих чемпионов первого среднего веса - Джермелла Чарло (WBC), Эрисланди Лару (WBA) и Джаррета Херда (IBF).
"Думаю, я проведу значимый разогревочный бой и затем буду искать возможность включиться в титульную гонку, - цитирует Брука Sky Sports. - Все чемпионы в этом весе - как на подбор, очень хорошие и талантливые бойцы. Мне нужно вернуться с победой и вернуть уверенность, ну а там я буду стремиться к поединкам с этими ребятами".
Добавим, что в первом среднем дивизионе выступает казахстанский боксер Канат Ислам (25-0, 20 КО), команда которого ранее заявляла о готовности провести бой с Бруком. Между тем, WBA назначила казахстанцу бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона организации в этом весе.
Ранее сообщалось, что возвращение Брука на ринг запланировано в первой половине следующего года. Предыдущие два поединка он проиграл. Так, в сентябре 2016 года британец поднялся на две весовые категории для боя с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и проиграл ему досрочно в пятом раунде.
Затем в мае 2017 года Брук проиграл нокаутом американцу Эрролу Спенсу-младшему и потерял титул IBF. Оба поединка завершились для британца переломами глазниц, что привело к дальнейшим операциям.