Келл Брук перешел в весовую категорию Каната Ислама

Ранее команда казахстанского боксера заявила о готовности провести бой с экс-соперником GGG.
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Келл Брук. Фото: Amanda Westcott / Showtime
Экс-чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе британец Келл Брук (36-2, 25 KO) принял решение сменить весовую категорию.
Об этом в своем Instagram сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн. Свой следующий поединок Брук проведет уже в рамках первого среднего веса.
Действующими чемпионами в этом дивизионе являются пуэрториканец Мигель Котто (WBO), американец Джермелл Чарло (WBC), Джарретт Херд (IBF) из США и кубинец Эрисланди Лара (WBA).
Кроме того, в первом среднем весе выступает казахстанский боксер Канат Ислам (25-0, 20 КО), команда которого ранее заявляла о готовности провести бой с Бруком.
Возвращение Брука на ринг запланировано в первой половине следующего года. Предыдущие два поединка он проиграл. Так, в сентябре 2016 года британец поднялся на две весовые категории для боя с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и проиграл ему досрочно в пятом раунде.
Затем в мае 2017 года Брук проиграл нокаутом американцу Эрролу Спенсу-младшему и потерял титул IBF. Оба поединка завершились для британца переломами глазниц, что привело к дальнейшим операциям.
Об этом в своем Instagram сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн. Свой следующий поединок Брук проведет уже в рамках первого среднего веса.
Действующими чемпионами в этом дивизионе являются пуэрториканец Мигель Котто (WBO), американец Джермелл Чарло (WBC), Джарретт Херд (IBF) из США и кубинец Эрисланди Лара (WBA).
Кроме того, в первом среднем весе выступает казахстанский боксер Канат Ислам (25-0, 20 КО), команда которого ранее заявляла о готовности провести бой с Бруком.
Возвращение Брука на ринг запланировано в первой половине следующего года. Предыдущие два поединка он проиграл. Так, в сентябре 2016 года британец поднялся на две весовые категории для боя с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и проиграл ему досрочно в пятом раунде.
Затем в мае 2017 года Брук проиграл нокаутом американцу Эрролу Спенсу-младшему и потерял титул IBF. Оба поединка завершились для британца переломами глазниц, что привело к дальнейшим операциям.