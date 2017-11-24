"Я вернулся". Ковалев прокомментировал досрочную победу над Шабранским

Российский боксер отметил, что готов к любому поединку в полутяжелом весе.
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Новоявленный чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (Россия) заявил о готовности к бою с любым чемпионом данного дивизиона. После победного поединка с украинцем Вячеславом Шабранским "Крашер" также рассказал о своей перезагрузке и вспомнил второй бой с американцем Андре Уордом.
"Я вернулся. У меня произошла тотальная перезагрузка, и теперь я вернулся. Моя цель - быть лучшим в своем дивизионе. В моем втором бою с Уордом рефери совершил ошибку, остановив поединок. Сегодня был отличный бокс. Я люблю этот вид спорта, хочу устраивать большие и классные события.
Я рад, что в полутяжелом весе чемпионские пояса находятся у разных владельцев. Это делает бокс интереснее. У нас есть возможность устраивать лучшие встречи. Мы можем узнать, кто все-таки лучшие в этой весовой категории. Я готов к любому чемпиону. Адонис "Чикенсон" - в моем списке. Также, как и Бивол с Бетербиевым. Объединительные бои? Let's do it",- цитирует Ковалева BosingScene.com.
Полное видео и лучшие моменты боя Ковалева с Шабранским за титул WBO
Напомним, встреча с Шабранским состоялась сегодня, 26 ноября, на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и продлилась два неполных раунда вместо запланированных 12. Уже в первом раунде украинец дважды побывал в нокдауне, еще один раз - во втором, после чего Ковалев снова провел эффективную атаку, и рефери решил остановить поединок.
Для россиянина этот бой стал первым после двух поражений подряд от Уорда. В ноябре 2016 года россиянин уступил решением судей, а в июне проиграл уже техническим нокаутом в восьмом раунде. В августе 33-летний Уорд в статусе лидера рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса (PP4) объявил о завершении карьеры и оставил вакантными титулы WBA (Super), WBO и IBF.