Средневес из Казахстана после победы над небитым американцем рассказал о спаррингах с Ковалевым

Непобежденный боксер поблагодарил россиянина.
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Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов, комментируя очередную досрочную победу на профессиональном ринге, поблагодарил за помощь в подготовке россиянина Сергея Ковалева, передает Main Events.
"Я был готов драться большее количество раундов. Думаю, я показал очень профессиональный бой. Многие благодарили меня, я завоевываю все больше поклонников с каждым боем. С нетерпением жду возможности добиться большего успеха. Я хочу однажды стать чемпионом мира", - сказал Нурсултанов.
"Я спарринговал с Сергеем Ковалевым, мы помогали друг другу. Сегодняшний бой вышел таким из-за очень хорошего опыта. Спасибо Сергею", - добавил казахстанец.
Напомним, Нурсулнтанов победил американца Эрика Муна в андеркарте вечера бокса, в главном бою которого россиянин Сергей Ковалев и украинец Вячеслав Шабранский разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии WBO.