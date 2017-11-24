Непобежденный боксер из Казахстана одержал досрочную победу в андеркарте у Ковалева

Для Нурсултанова эта победа стала пятой в профи.
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Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов одержал очередную досрочную победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бой состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), а соперником казахстанца был американец Эрик Мун.
Поединок был запланирован на шесть раундов, но уже во втором Нурсултанов одержал победу техническим нокаутом, нанеся сопернику первое поражение в карьере .
Отметим, что для Нурсултанова эта победа стала пятой в профи и четвертой досрочной.
Напомним, казахстанец провел поединок в андеркарте вечера бокса, в главном бою которого россиянин Сергей Ковалев и украинец Вячеслав Шабранский разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии WBO.
Прямая трансляция вечера бокса Сергей Ковалев - Вячеслав Шабранский