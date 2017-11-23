Прямая трансляция вечера бокса Сергей Ковалев - Вячеслав Шабранский

В андеркарте выступит казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов.
Сегодня 23:30
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Фото с сайта allboxing.ru
В ночь с 25 на 26 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в Нью-Йорке (США) пройдет вечер бокса, главным событием которого станет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между россиянином Сергеем Ковалевым (30-2-1, 26 КО) и украинцем Вячеславом Шабранским (19-1, 16 КО).
В андеркарте выступит казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (4-0, 3 КО), чьим соперником станет американец Эрик Мун (7-0, 6 КО).
Кроме того, в рамках вечера этого бокса состоится отборочный бой по версии WBA во втором полулегком весе между кубинцем Юриоркисом Гамбоа (27-2, 17 КО) и Джейсоном Соса (20-2-4, 15 КО) из США, а также десятираундовый бой в полутяжелом весе между Салливаном Баррерой (20-1, 14 КО) из Кубы и доминиканцем Феликсом Валера (15-1, 13 КО).
Начало трансляции в 09:00 по времени Астаны.
Ссылка №1
Ссылка №2
В андеркарте выступит казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (4-0, 3 КО), чьим соперником станет американец Эрик Мун (7-0, 6 КО).
Кроме того, в рамках вечера этого бокса состоится отборочный бой по версии WBA во втором полулегком весе между кубинцем Юриоркисом Гамбоа (27-2, 17 КО) и Джейсоном Соса (20-2-4, 15 КО) из США, а также десятираундовый бой в полутяжелом весе между Салливаном Баррерой (20-1, 14 КО) из Кубы и доминиканцем Феликсом Валера (15-1, 13 КО).
Начало трансляции в 09:00 по времени Астаны.
Ссылка №1
Ссылка №2