Ковалев досрочно победил Шабранского в первом бою после поражений от Уорда и снова стал чемпионом мира

Уже в первом раунде украинец дважды побывал в нокдауне.
Ссылки по теме:
- Полное видео и лучшие моменты боя Ковалева с Шабранским за титул WBO
- Видео досрочной победы казахстанца Нурсултанова в США
- Непобежденный боксер из Казахстана одержал досрочную победу в андеркарте у Ковалева
Российский боксер Сергей Ковалев выиграл титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В бою за вакантный титул "Крашер" победил украинца Вячеслава Шабранского. Поединок состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и продлился два неполных раунда вместо запланированных 12-ти. Уже в первом раунде Шабранский дважды побывал в нокдауне, еще один раз - во втором, после чего рефери решил остановить поединок.
Полное видео и лучшие моменты боя Ковалева с Шабранским за титул WBO
Отметим, что для Ковалева этот поединок стал возвращением после двух поражений от американца Андре Уорда. В ноябре 2016 года россиянин уступил решением судей, а в июне проиграл уже техническим нокаутом в восьмом раунде. В августе 33-летний Уорд в статусе лидера рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса (PP4) объявил о завершении карьеры и оставил вакантными титулы WBA (Super), WBO и IBF.
Напомним, в андеркарте этого вечера бокса казахстанец Мейирим Нурсултанов одержал победу техническим нокаутом над американцем Эриком Муном. Видео можно посмотреть здесь.