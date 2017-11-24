Полное видео и лучшие моменты боя Ковалева с Шабранским за титул WBO

Поединок завершился уже во втором раунде.
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Представляем Вашему вниманию полное видео боя российского боксера Сергея Ковалева с украинцем Вячеславом Шабранским за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.
Поединок состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и продлился два неполных раунда вместо запланированных 12-ти. Уже в первом раунде Шабранский дважды побывал в нокдауне, еще один раз - во втором, после чего рефери решил остановить поединок.
Для Ковалева этот поединок стал возвращением после двух поражений от американца Андре Уорда. В ноябре 2016 года россиянин уступил решением судей, а в июне проиграл уже техническим нокаутом в восьмом раунде. В августе 33-летний Уорд в статусе лидера рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса (PP4) объявил о завершении карьеры и оставил вакантными титулы WBA (Super), WBO и IBF.
Kovalev matched Shabranskyy's legs to his haircut.. goofy! #KovalevShabranskyy pic.twitter.com/AwKiMjZRLT— Haymonites (@ego_biggest) 26 ноября 2017 г.