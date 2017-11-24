Видео досрочной победы казахстанца Нурсултанова в США

Непобежденный боксер выиграл техническим нокаутом.
Сегодня 09:20
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Мейирим Нурсултанов. Фото Miguel Salazar©
Предлагаем вашему видео победы казахстанца Мейирима Нурсултанова, в котором он победил техническим нокаутом американца Эрика Муна во втором раунде.
Бой был запланирован на шесть раундов и состоялся в андеркарте вечера бокса, в главном бою которого россиянин Сергей Ковалев и украинец Вячеслав Шабранский разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии WBO.
Отметим, что для Нурсултанова эта победа стала пятой в профи и четвертой досрочной.