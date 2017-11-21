"Если бы я не сдал допинг-тест, меня бы там просто съели". Жакиянов прокомментировал скандал c Барнеттом

Казахстанец проиграл британцу свой титул.
Ссылки по теме:
- Кто лучшие спортсмен и спортсменка Казахстана в 2017 году?
- Менеджер Жакиянова рассказал, кто защищает Барнетта от наказания за пропуск допинг-контроля
- Тренер Барнетта рассказал, почему боксер не прошел допинг-тест после боя с Жакияновым
Казахстанский боксер Жанат Жакиянов в интервью zakon.kz прокомментировал скандал со своим последним соперником британцем Райаном Барнеттом, который не сдал допинг-тест после боя.
Кто лучший спортсмен Казахстана 2017 года?
"После боя допинг офицеры обычно не отходят от спортсменов и требуют сдать тест. Я сдал все анализы, которые требовались в течение двух часов. Барнетта забрали в больницу, мы ждали, что он сдаст тест, но потом уехали. Оказалось, он так и не сдал его. Мой промоутер сказал, что не оставит это так. Представляете, если бы так сделал я? Да меня бы там просто съели. А его защищают, все встали на его сторону", - рассказал Жакиянов.
Напомним, объединительный поединок легчайшего веса состоялся 21 октября в Белфасте - родном городе Барнетта. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному бойцу, который защитил титул IBF и отобрал у Жакиянова пояс WBA (Super).
После него якобы из-за госпитализации Барнетт не прошел допинг-тестирование, которое является обязательным во всех боях за титулы чемпиона мира. И команда Жакиянова направила протест в WBA и IBF для выяснения обстоятельств. Однако по словам менеджера казахстанского боксера Филиппа Фондю, Барнета "решили защитить", а жалобу от команды Жакиянова даже не рассмотрели.
Барнетта должны лишить титула IBF, а Жакиянову вернуть пояс WBA
Тренер Барнетта рассказал, почему боксер не прошел допинг-тест после боя с Жакияновым