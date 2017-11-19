Легендарный комментатор объяснил, почему второй бой Головкин - "Канело" не состоится в мае 2018 года

Первый поединок боксеры свели вничью.
Вчера 19:03
Ссылки по теме:
- Почему Головкин и "Канело" нуждаются друг в друге
- Я готов провести бой с "Канело" в Мексике - Геннадий Головкин
- Промоутер Альвареса назвал наиболее вероятное время и место проведения реванша с Головкиным
Фото Reuters©
Американский комментатор Боб Шеридан, который работает для телеканалов HBO, ESPN, Fox и Showtime, в интервью корреспонденту Vesti.kz объяснил, почему повторный поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) не состоится в мае 2018 года.
"Боя Головкин - "Канело" точно не будет в мае. Это слишком рано. Все разговоры - лишь для поддержания интереса. Это ведь главное событие 2018 года, и оно обещает стать самым прибыльным матчем в карьере Головкина и Альвареса. Его нужно хорошо раскрутить.
Сейчас боксерам гораздо выгоднее выдержать паузу и провести еще по бою до повторного поединка. Вероятнее всего, Альварес встретится с победителем боя Билли Джо Сондерс - Давид Лемье, а Головкин отправится в Японию, чтобы хорошенько заработать на поединке с Риотой Муратой. Я уверен, что бой Головкина и "Канело" снова состоится в сентябре на арене T-Mobile", - поделился Шеридан.
Отметим, что 72-летний Шеридан комментирует бокс и ММА. На его счету более десяти тысяч поединков, из них свыше тысячи - за чемпионские пояса. Он комментировал легендарный бой между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом. Также он работал на поединке Эвандера Холифилда и Майка Тайсона. В 2004 году Шеридан был включен во Всемирный боксерский зал славы. Прошлой осенью Шеридан спрогнозировал дату и место первого боя Альвареса и Головкина.
Ранее глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы "Канело", Оскар Де Ла Хойя сообщил о том, что повторный бой с Головкиным может состояться 5 мая в Лас-Вегасе. Также на право проведения поединка претендует Даллас, где готовы предложить 80-тысячный стадион AT&T.
В свою очередь Головкин во время своего визита в Мексику заявил о своей готовности провести реванш на родине "Канело".
Напомним, что первый бой между Головкиным и "Канело" состоялся 16 сентября и завершился вничью. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал серию побед.
"Боя Головкин - "Канело" точно не будет в мае. Это слишком рано. Все разговоры - лишь для поддержания интереса. Это ведь главное событие 2018 года, и оно обещает стать самым прибыльным матчем в карьере Головкина и Альвареса. Его нужно хорошо раскрутить.
Сейчас боксерам гораздо выгоднее выдержать паузу и провести еще по бою до повторного поединка. Вероятнее всего, Альварес встретится с победителем боя Билли Джо Сондерс - Давид Лемье, а Головкин отправится в Японию, чтобы хорошенько заработать на поединке с Риотой Муратой. Я уверен, что бой Головкина и "Канело" снова состоится в сентябре на арене T-Mobile", - поделился Шеридан.
Отметим, что 72-летний Шеридан комментирует бокс и ММА. На его счету более десяти тысяч поединков, из них свыше тысячи - за чемпионские пояса. Он комментировал легендарный бой между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом. Также он работал на поединке Эвандера Холифилда и Майка Тайсона. В 2004 году Шеридан был включен во Всемирный боксерский зал славы. Прошлой осенью Шеридан спрогнозировал дату и место первого боя Альвареса и Головкина.
Ранее глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы "Канело", Оскар Де Ла Хойя сообщил о том, что повторный бой с Головкиным может состояться 5 мая в Лас-Вегасе. Также на право проведения поединка претендует Даллас, где готовы предложить 80-тысячный стадион AT&T.
В свою очередь Головкин во время своего визита в Мексику заявил о своей готовности провести реванш на родине "Канело".
Напомним, что первый бой между Головкиным и "Канело" состоялся 16 сентября и завершился вничью. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал серию побед.