Почему Головкин и "Канело" нуждаются друг в друге

Сейчас команды боксеров ведут переговоры о реванше, который ожидается весной следующего года.
Вчера 21:40
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льварес и Головкин. Фото: ©Chase Stevens/ Las Vegas Review-Journal
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), рассказал о том, почему казахстанский боксер и его недавний соперник - мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 К) - нуждаются друг в друге.
16 сентября в Лас-Вегасе боксеры провели бой, который продлился все отведенные 12 раундов. По их итогам была зафиксирована ничья. Команды Головкина и Альвареса ведут переговоры о реванше, который ожидается в мае следующего года.
"Оба знают, что реванш взаимовыгоден в финансовом плане. Все остальное менее значимо. Когда "Канело" дрался с Лиамом Смитом на стадионе в Техасе, они продали много билетов, но их PPV-показатели (платные трансляции) были не столь высоки. Бой Головкина с Дэнни Джейкобсом также получился хорошим. Они распродали Madison Square Garden, но опять же - цифры PPV не стояли рядом с тем, что мы собрали за бой Головкин - "Канело".
Поэтому оба парня действительно нуждаются друг в друге для своих карьер. Головкин и "Канело" продали больше билетов и получили больше дохода, чем когда Флойд дрался с "Канело". Оба парня нуждаются друг в друге, чтобы сделать крупное событие", - сказал Леффлер в интервью FightHub.
Ранее были обнародованы размеры доходов Головкина и Альвареса за бой в Лас-Вегасе. По данным Daily Mail, казахстанец заработал 25 миллионов долларов, а мексиканец - на десять миллионов больше.
Также сообщалось, что бой Головкина и Альвареса установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena и стал третьим в списке самых доходных по продаже билетов в Неваде.
16 сентября в Лас-Вегасе боксеры провели бой, который продлился все отведенные 12 раундов. По их итогам была зафиксирована ничья. Команды Головкина и Альвареса ведут переговоры о реванше, который ожидается в мае следующего года.
"Оба знают, что реванш взаимовыгоден в финансовом плане. Все остальное менее значимо. Когда "Канело" дрался с Лиамом Смитом на стадионе в Техасе, они продали много билетов, но их PPV-показатели (платные трансляции) были не столь высоки. Бой Головкина с Дэнни Джейкобсом также получился хорошим. Они распродали Madison Square Garden, но опять же - цифры PPV не стояли рядом с тем, что мы собрали за бой Головкин - "Канело".
Поэтому оба парня действительно нуждаются друг в друге для своих карьер. Головкин и "Канело" продали больше билетов и получили больше дохода, чем когда Флойд дрался с "Канело". Оба парня нуждаются друг в друге, чтобы сделать крупное событие", - сказал Леффлер в интервью FightHub.
Ранее были обнародованы размеры доходов Головкина и Альвареса за бой в Лас-Вегасе. По данным Daily Mail, казахстанец заработал 25 миллионов долларов, а мексиканец - на десять миллионов больше.
Также сообщалось, что бой Головкина и Альвареса установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena и стал третьим в списке самых доходных по продаже билетов в Неваде.