Тренер Головкина рассказал об "ошибках" первого боя с "Канело" и тактике на реванш

Ранее Абель Санчес объяснил отсутствие ударов по корпусу от GGG.
Сегодня 15:00
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Абель Санчес и Геннадий Головкин. Фото: Fox Sports
Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), рассказал о тактике, которую они намерены избрать для реванша с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
"Первый раунд второго боя станет продолжением первого поединка, 13-м раундом. Геннадий будет оказывать давление с самого начала поединка и постарается немного больше его измотать.
Думаю, в начале первого боя мы отдали пару раундов "Канело", чего не следовало делать. Во второй половине боя "Канело" бегал, и его было тяжело поймать", - цитирует Санчеса Boxingnews24.com.
Ранее тренер рассказал, почему Головкин не бил Альвареса по корпусу.
Бой между Головкиным и Альваресом, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, второй поставил 115-113 в пользу казахстанца, а третий насчитал ничью 114-114.
Оба боксера уже заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае следующего года.
"Первый раунд второго боя станет продолжением первого поединка, 13-м раундом. Геннадий будет оказывать давление с самого начала поединка и постарается немного больше его измотать.
Думаю, в начале первого боя мы отдали пару раундов "Канело", чего не следовало делать. Во второй половине боя "Канело" бегал, и его было тяжело поймать", - цитирует Санчеса Boxingnews24.com.
Ранее тренер рассказал, почему Головкин не бил Альвареса по корпусу.
Бой между Головкиным и Альваресом, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, второй поставил 115-113 в пользу казахстанца, а третий насчитал ничью 114-114.
Оба боксера уже заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае следующего года.