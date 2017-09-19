Если услышу от Головкина, что в реванше он намерен действовать как в первом бою, то мой фаворит - "Канело" - Макс Келлерман

Комментатор HBO предположил исход их второго боя.
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Альварес, Келлерман и Головкин. Фото: HBOBoxing
Комментатор и аналитик телеканала HBO Макс Келлерман поделился своим мнением по поводу возможного реванша между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
"В реванше многие будут считать фаворитом "Канело", частично потому, что реванш, если он и состоится, пройдет на праздник Cinco de Mayo. "Канело" закончил с боями на этот год, теперь он дерется дважды в году - на "Синко де Майо" и День независимости Мексики. Эти две даты означают, что ты владеешь боксом в Северной Америке. Поэтому Флойд Мейвезер-младший всегда их любил. Теперь эти даты принадлежат Альваресу.
Головкину к тому моменту будет уже 37-й год. Возможно, мы увидим уменьшенную версию GGG и улучшенную версию "Канело". Вопрос в том, настал ли у Головкина тот возраст, когда он уже не хочет "пробиваться сквозь стены", так как это больно? Если в реванше он будет биться с "Канело" так же как в первом поединке, то, возможно, получит такую же ничью или близкое поражение, а может и выиграть с небольшим перевесом. Но публике нравится Головкин, потому что он нокаутирует всех парней.
НВО предпочел бы, чтобы у меня не было предвзятого отношения в пользу какого-либо бойца, если бы я работал на поединке Головкин - "Канело". Но если я услышу от Головкина, что он собирается действовать как в первом бою, то моим фаворитом будет "Канело".
В Головкине все еще много восточноевропейского привкуса. Когда он прижимает соперника к канатам, то по-прежнему старается наносить эти прямые удары на расстоянии. Если же Triple G и его тренер Абель Санчес извлекут урок и решат придерживаться мексиканского стиля Чавеса-старшего, тогда фаворитом будет Геннадий", - приводит Boxingnews24.com слова Келлермана.
Ранее комментатор отметил, что их бой был близким, хотя и думал, что Головкин выиграл с небольшим преимуществом. При этом Келлерман отметил, что "Канело" поднажал в нужный момент и "вернулся в бой настоящим чемпионом, и в итоге получил ничью".
"В реванше многие будут считать фаворитом "Канело", частично потому, что реванш, если он и состоится, пройдет на праздник Cinco de Mayo. "Канело" закончил с боями на этот год, теперь он дерется дважды в году - на "Синко де Майо" и День независимости Мексики. Эти две даты означают, что ты владеешь боксом в Северной Америке. Поэтому Флойд Мейвезер-младший всегда их любил. Теперь эти даты принадлежат Альваресу.
Головкину к тому моменту будет уже 37-й год. Возможно, мы увидим уменьшенную версию GGG и улучшенную версию "Канело". Вопрос в том, настал ли у Головкина тот возраст, когда он уже не хочет "пробиваться сквозь стены", так как это больно? Если в реванше он будет биться с "Канело" так же как в первом поединке, то, возможно, получит такую же ничью или близкое поражение, а может и выиграть с небольшим перевесом. Но публике нравится Головкин, потому что он нокаутирует всех парней.
НВО предпочел бы, чтобы у меня не было предвзятого отношения в пользу какого-либо бойца, если бы я работал на поединке Головкин - "Канело". Но если я услышу от Головкина, что он собирается действовать как в первом бою, то моим фаворитом будет "Канело".
В Головкине все еще много восточноевропейского привкуса. Когда он прижимает соперника к канатам, то по-прежнему старается наносить эти прямые удары на расстоянии. Если же Triple G и его тренер Абель Санчес извлекут урок и решат придерживаться мексиканского стиля Чавеса-старшего, тогда фаворитом будет Геннадий", - приводит Boxingnews24.com слова Келлермана.
Ранее комментатор отметил, что их бой был близким, хотя и думал, что Головкин выиграл с небольшим преимуществом. При этом Келлерман отметил, что "Канело" поднажал в нужный момент и "вернулся в бой настоящим чемпионом, и в итоге получил ничью".