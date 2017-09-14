Головкин начал "ломать" Альвареса, но тот поднажал и вернулся в бой настоящим чемпионом, и в итоге получил ничью - Келлерман

Комментатор HBO высказался о выступлении боксеров.
Сегодня 13:41
Ссылки по теме:
- Хочу встретиться с Головкиным в декабре. Ему уже почти 36 лет, и если я не побью его сейчас, то уже никогда не побью - Сондерс
- Промоутер Головкина призвал команду "Канело" не затягивать с реваншем и заявил о готовности вернуться в Лас-Вегас
- Головкин выиграл. "Канело" ничего не сделал с 4-5 раунда, чтобы заслужить ничью. Это чистейшая политика - Джейкобс
Фото: boxingscene.com
Комментатор и аналитик телеканала HBO Макс Келлерман поделился своим мнением о поединке между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Я думал, что Головкин выиграл с небольшим преимуществом, но бой был по-настоящему близким, поскольку "Канело" - особенный боец. Мне кажется, Головкин никогда еще не дрался на таком уровне, в первых раундах он нервничал. А "Канело", наоборот, выглядел расслабленным. Однако позже Головкин положил несколько раундов в свою копилку и начал понемногу "ломать" Альвареса. Но когда "Канело" сказали поднажать, он действительно стал настоящим чемпионом и вернулся обратно в бой, и в итоге получил ничью.
Головкин провел близкий бой с Дэнни Джейкобсом, который был вторым сильнейшим средневесом в мире. Теперь Triple G встретился с "Канело" - одним из лучших боксеров среднего веса на планете, и здесь вышла ничья. Возможно это из-за того, что Головкину уже 35 и он стал замедляться, либо потому, что он вышел против лучшего в дивизионе и перестал быть самым избегаемым парнем в боксе. Но теперь мы увидели, что бывает, когда ты выходишь против другого сильнейшего боксера", - сказал Келлерман после боя в эфире НВО.
Бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае следующего года.
"Я думал, что Головкин выиграл с небольшим преимуществом, но бой был по-настоящему близким, поскольку "Канело" - особенный боец. Мне кажется, Головкин никогда еще не дрался на таком уровне, в первых раундах он нервничал. А "Канело", наоборот, выглядел расслабленным. Однако позже Головкин положил несколько раундов в свою копилку и начал понемногу "ломать" Альвареса. Но когда "Канело" сказали поднажать, он действительно стал настоящим чемпионом и вернулся обратно в бой, и в итоге получил ничью.
Головкин провел близкий бой с Дэнни Джейкобсом, который был вторым сильнейшим средневесом в мире. Теперь Triple G встретился с "Канело" - одним из лучших боксеров среднего веса на планете, и здесь вышла ничья. Возможно это из-за того, что Головкину уже 35 и он стал замедляться, либо потому, что он вышел против лучшего в дивизионе и перестал быть самым избегаемым парнем в боксе. Но теперь мы увидели, что бывает, когда ты выходишь против другого сильнейшего боксера", - сказал Келлерман после боя в эфире НВО.
Бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае следующего года.