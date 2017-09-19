"Канело" еще может прибавить, а вот Головкин лучше уже не станет - президент Golden Boy

По его мнению, мексиканец сумел пару раз потрясти казахстанца.
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Фото: boxingscene.com
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющей интересы Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), рассказал о превосходстве своего подопечного над казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
По его словам, "Канело" сумел потрясти несколько раз Головкина, который, как считает промоутер, превосходил мексиканца по габаритам. Также Гомес отметил, что их приоритетом является реванш с казахстанцем.
"Мы хотим реванша. Это то, чего хочет "Канело" и вся наша команда. Фанаты также хотят увидеть их второй бой. В боксе не бывает экстра-таймов. Представьте, если бы их бой длился 15 раундов. Но это невозможно. Так что давайте сделаем тайбрейк.
Головкин был более сильным и крупным боксером, и он доставил три или четыре раза очень мощных ударов. Меня это насторожило, но Сауль очень хорошо держался. Он даже не потряс "Канело". Напротив, я считаю, что Альварес два-три раза потряс Головкина. Один раз по корпусу и дважды пошатнул его ударами в голову. Это меня удивило.
Я знаю, что "Канело" нужно подтянуть некоторые вещи. Ему нельзя стоять на канатах, а нужно идти в инсайд и биться на ближней дистанции. Когда он боксировал таким образом, Головкин смотрелся не очень хорошо. Сам Головкин уже не станет лучше", - цитирует Гомеса Boxingscene.com.
Напомним, бой Головкин и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. Сразу после поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае следующего года.
По его словам, "Канело" сумел потрясти несколько раз Головкина, который, как считает промоутер, превосходил мексиканца по габаритам. Также Гомес отметил, что их приоритетом является реванш с казахстанцем.
"Мы хотим реванша. Это то, чего хочет "Канело" и вся наша команда. Фанаты также хотят увидеть их второй бой. В боксе не бывает экстра-таймов. Представьте, если бы их бой длился 15 раундов. Но это невозможно. Так что давайте сделаем тайбрейк.
Головкин был более сильным и крупным боксером, и он доставил три или четыре раза очень мощных ударов. Меня это насторожило, но Сауль очень хорошо держался. Он даже не потряс "Канело". Напротив, я считаю, что Альварес два-три раза потряс Головкина. Один раз по корпусу и дважды пошатнул его ударами в голову. Это меня удивило.
Я знаю, что "Канело" нужно подтянуть некоторые вещи. Ему нельзя стоять на канатах, а нужно идти в инсайд и биться на ближней дистанции. Когда он боксировал таким образом, Головкин смотрелся не очень хорошо. Сам Головкин уже не станет лучше", - цитирует Гомеса Boxingscene.com.
Напомним, бой Головкин и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. Сразу после поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае следующего года.