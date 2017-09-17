Абель Санчес объяснил отсутствие у Головкина ударов по корпусу соперника в бою с "Канело"

Он задавал этот вопрос ему в углу.
Сегодня 22:40
Ссылки по теме:
- Стангрит объяснил, за счет чего Головкин смог выдержать самый опасный удар от "Канело" в их бою
- Почему возвращение Головкина на ринг в этом году "нереально"
- Менеджер Альвареса оценил на "десятку" его выступление и высказался о реванше с Головкиным
Абель Санчес. Фото Reuters©
Тренер Абель Санчес в интервью BoxingScene объяснил, почему его казахстанский подопечный Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) не проводил удары по корпусу соперника в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
Поединок в Лас-Вегасе продлился все 12 раундов и завершился ничьей. Со статистикой ударов можно ознакомиться здесь.
"Я спрашивал у Геннадия в углу между раундами, почему он не проводит атаки по корпусу Альвареса. Думаю, он просто не видел возможности это делать. Альварес был очень подвижен и хорошо контратаковал, потому, я думаю, у него не было таких вариантов", - цитирует Санчеса "Чемпионат".
Отметим, что реванш Головкина и Альварес может пройти в 2018 году. Мексиканец не планирует выходить на ринг до мая, а казахстанец может провести поединок в декабре.
Поединок в Лас-Вегасе продлился все 12 раундов и завершился ничьей. Со статистикой ударов можно ознакомиться здесь.
"Я спрашивал у Геннадия в углу между раундами, почему он не проводит атаки по корпусу Альвареса. Думаю, он просто не видел возможности это делать. Альварес был очень подвижен и хорошо контратаковал, потому, я думаю, у него не было таких вариантов", - цитирует Санчеса "Чемпионат".
Отметим, что реванш Головкина и Альварес может пройти в 2018 году. Мексиканец не планирует выходить на ринг до мая, а казахстанец может провести поединок в декабре.