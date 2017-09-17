Промоутер Головкина призвал привлечь к ответственности насчитавшего ничью в бою с "Канело" судью

Он добавил, что в случае реванша они будут пристальнее изучать кандидатуры каждого рефери.
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Том Леффлер. Фото: Zimbio.com
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), призвал привлечь к ответственности судью, насчитавшего ничью в поединке казахстанского боксера против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО).
Речь идет о Доне Трелле, который выставил счет 114-114. В итоге бой завершился вничью, так как Аделаида Берд отдала победу Альваресу со счетом 118-110, а Карл Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина.
По словам Леффлера, в получившемся результате не стоит винить одну только Берд, поскольку оценки Треллы также далеки от истины. Также промоутер Головкина отметил, что в случае реванша с "Канело" они будут пристальнее изучать кандидатуры каждого рефери.
"Я не могу винить Вегас. Трелла, насчитавший ничью, был с восточного побережья, и у нас с ним прежде не было проблем. Рефери Кенни Бейлис (в ринге) проделал превосходную работу, так что двое из трех судей из Вегаса прекрасно справились с задачей.
Если бы у Треллы не получилась ничья, мы бы сейчас не говорили о счете Берд, так что нельзя возлагать всю вину только на нее. Трелла тоже должен быть привлечен к ответственности", - сказал Леффлер в интервью Sky Sports.
Похожего мнения придерживается глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Он, как и журналист Los Angeles Times Анхель Родригес, обратили внимание на то, что Трелла отдал седьмой раунд "Канело", когда те же Берд и Моретти засчитали его в пользу Головкина.
Ранее промоутер Головкина отметил, что они готовы вернуться в Лас-Вегас для проведения реванша с "Канело". При этом он назвал и другие места, где мог бы пройти их второй поединок.
Речь идет о Доне Трелле, который выставил счет 114-114. В итоге бой завершился вничью, так как Аделаида Берд отдала победу Альваресу со счетом 118-110, а Карл Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина.
По словам Леффлера, в получившемся результате не стоит винить одну только Берд, поскольку оценки Треллы также далеки от истины. Также промоутер Головкина отметил, что в случае реванша с "Канело" они будут пристальнее изучать кандидатуры каждого рефери.
"Я не могу винить Вегас. Трелла, насчитавший ничью, был с восточного побережья, и у нас с ним прежде не было проблем. Рефери Кенни Бейлис (в ринге) проделал превосходную работу, так что двое из трех судей из Вегаса прекрасно справились с задачей.
Если бы у Треллы не получилась ничья, мы бы сейчас не говорили о счете Берд, так что нельзя возлагать всю вину только на нее. Трелла тоже должен быть привлечен к ответственности", - сказал Леффлер в интервью Sky Sports.
Похожего мнения придерживается глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Он, как и журналист Los Angeles Times Анхель Родригес, обратили внимание на то, что Трелла отдал седьмой раунд "Канело", когда те же Берд и Моретти засчитали его в пользу Головкина.
Ранее промоутер Головкина отметил, что они готовы вернуться в Лас-Вегас для проведения реванша с "Канело". При этом он назвал и другие места, где мог бы пройти их второй поединок.