"Когда судят женщины, они будто смотрят другой бой или угол перепутали". Российский судья насчитал 118-110 в пользу Головкина

Он раскритиковал всех трех судей, обслуживавших тот бой.
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Фото: boxingscene.com
Российский судья Александр Калинкин в интервью изданию "Советский Спорт" раскритиковал работу всех троих судей, обслуживающих поединок за звание чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF в среднем весе между Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).
Напомним, что бой завершил вничью. По итогам 12 раундов, судьи не смогли определить победителя. Один судья Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115-113, другой Дон Трелла поставил ничью 114-114, а третий судья, женщина, Аделаида Берд выставила счет 118-110 в пользу Альвареса.
Несмотря на то, что поединок носил конкурентный характер, Калинкин посчитал все те же 118:110, но в пользу Головкина, добавив, что казахстанец вынес мексиканца в одну калитку.
– Насколько далека была судья Аделаида Берд от истины, поставив счет 118-110 в пользу Альвареса?
– Очень далеко. Мой счет – 118-110 в другую сторону. Я только шестой и десятый раунд отдал Альваресу. В шестом раунде "Канело" лидировал, а в десятом нанес больше точных ударов. Все. Остальные раунды были за Головкиным. Но я смотрел бой в записи, зная результат.
– Сам поединок для судейства был простым?
– Совершенно. Инициативой полностью владел Головкин. И не отдавал ее ни в одном раунде. Берите любую из четырех версий, преимущество получает боксер, который идет вперед. Даже сомнений нет.
– Какие-нибудь санкции, взыскания или предупреждения к судьям могут быть?
– Никогда не слышал об этом. С 1 по 6 октября будет семинар WBC в Баку. Может быть, что-то там скажут. Но ранее никогда такого не было. Как правило, когда судят женщины, всегда что-то такое происходит. Как будто они смотрят другой бой или угол перепутали. Именно об этом я подумал, когда увидел протокол. Не знаю, как это еще объяснить.
Может, просто посадили судью, который "знает" результат.
– Имеет ли смысл второй бой между боксерами? Судьи то не поменяются.
– Может, действительно только на "нейтральном поле", и с другими судьями. Тогда другой вопрос. Я американских судей вообще понять не могу. Кажется, что они не смотрят бой, а просто "делают" результат. Они просто пишут, что нужно получить в конце. 115-113? Ну, где? Какие критерии? Ничья? Как ее увидели? Один человек другого избивал в одну калитку. Головкин не давал "Канело" дышать. О каком преимуществе мексиканца можно говорить? Головкин просто доминировал.
– У меня 116-112.
– Смотрел прямую трансляцию?
– Да. Потом еще в записи видел.
– Понятно. Когда смотришь, не зная результат – другое дело. Прямую трансляцию я найти не смог. Увидел уже в записи с английским комментарием. И только шестой и десятый раунды отдал Альваресу, и то с натяжкой. Преимущество Головкина было подавляющим.
Это как первый бой Сергея Ковалева с Андре Уордом. В одну калитку выиграл Ковалев. Отдали в другую сторону.
– Здесь Головкину еще повезло, что поставили ничью.
– Да. Хотя бы сохранили пояса. Может, такая же была установка.
Я как-то раз тоже был в такой ситуации в Бельгии. Украинец Дмитрий Кучер боксировал с местным парнем Билалом Лаггуном. Бельгиец "летел" в одну калитку. Судим я, немец и француз. У меня 118-110 в пользу Кучера. Француз дает ничью, а немец 115-113 местному парню. Ко мне подлетели, чуть не убили секунданты бельгийца.
Напомним, что бой завершил вничью. По итогам 12 раундов, судьи не смогли определить победителя. Один судья Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115-113, другой Дон Трелла поставил ничью 114-114, а третий судья, женщина, Аделаида Берд выставила счет 118-110 в пользу Альвареса.
Несмотря на то, что поединок носил конкурентный характер, Калинкин посчитал все те же 118:110, но в пользу Головкина, добавив, что казахстанец вынес мексиканца в одну калитку.
– Насколько далека была судья Аделаида Берд от истины, поставив счет 118-110 в пользу Альвареса?
– Очень далеко. Мой счет – 118-110 в другую сторону. Я только шестой и десятый раунд отдал Альваресу. В шестом раунде "Канело" лидировал, а в десятом нанес больше точных ударов. Все. Остальные раунды были за Головкиным. Но я смотрел бой в записи, зная результат.
– Сам поединок для судейства был простым?
– Совершенно. Инициативой полностью владел Головкин. И не отдавал ее ни в одном раунде. Берите любую из четырех версий, преимущество получает боксер, который идет вперед. Даже сомнений нет.
– Какие-нибудь санкции, взыскания или предупреждения к судьям могут быть?
– Никогда не слышал об этом. С 1 по 6 октября будет семинар WBC в Баку. Может быть, что-то там скажут. Но ранее никогда такого не было. Как правило, когда судят женщины, всегда что-то такое происходит. Как будто они смотрят другой бой или угол перепутали. Именно об этом я подумал, когда увидел протокол. Не знаю, как это еще объяснить.
Может, просто посадили судью, который "знает" результат.
– Имеет ли смысл второй бой между боксерами? Судьи то не поменяются.
– Может, действительно только на "нейтральном поле", и с другими судьями. Тогда другой вопрос. Я американских судей вообще понять не могу. Кажется, что они не смотрят бой, а просто "делают" результат. Они просто пишут, что нужно получить в конце. 115-113? Ну, где? Какие критерии? Ничья? Как ее увидели? Один человек другого избивал в одну калитку. Головкин не давал "Канело" дышать. О каком преимуществе мексиканца можно говорить? Головкин просто доминировал.
– У меня 116-112.
– Смотрел прямую трансляцию?
– Да. Потом еще в записи видел.
– Понятно. Когда смотришь, не зная результат – другое дело. Прямую трансляцию я найти не смог. Увидел уже в записи с английским комментарием. И только шестой и десятый раунды отдал Альваресу, и то с натяжкой. Преимущество Головкина было подавляющим.
Это как первый бой Сергея Ковалева с Андре Уордом. В одну калитку выиграл Ковалев. Отдали в другую сторону.
– Здесь Головкину еще повезло, что поставили ничью.
– Да. Хотя бы сохранили пояса. Может, такая же была установка.
Я как-то раз тоже был в такой ситуации в Бельгии. Украинец Дмитрий Кучер боксировал с местным парнем Билалом Лаггуном. Бельгиец "летел" в одну калитку. Судим я, немец и француз. У меня 118-110 в пользу Кучера. Француз дает ничью, а немец 115-113 местному парню. Ко мне подлетели, чуть не убили секунданты бельгийца.