"Когда судят женщины, они будто смотрят другой бой или угол перепутали". Российский судья насчитал 118-110 в пользу Головкина

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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 0:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 2:2
Локомотив М Амкар 0:1
Зенит Уфа 3:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 4:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 0:1
Лас-Пальмас Атлетик 1:0
Реал Сосьедад Реал М 1:3
Эспаньол Сельта 2:1
Барселона Эйбар 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сассуоло Ювентус 1:3
Дженоа Лацио 2:3
Болонья Интер 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 5:0
Боруссия М Штутгарт 2:0
Шальке-04 Бавария 0:3
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 2:1
Кайсар Астана 1:4
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 2:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 2:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:1
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Ак Барс Динамо Р 7:2
Амур Витязь 3:5
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Номад Бейбарыс 4:0
Темиртау Иртыш 1:3
Алматы Алтай-Торпедо 4:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 3:4
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 0:4
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Нара Путинцева 2:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Султанов Мауленов 2:0
Ибрашева Баходырова 0:2
Детковская Меренкова 1:0 ТП
Юлдашева Куламбаева 0:2
Голопутова Айзатулина 1:2
Аяп Исмаилов 2:0
Черкасова Ким 0:2
Цивадзе, Цой Нарбеков, Жукаев 2:1
Бетов, Павлюченков Пак, Ташбулатов 2:0
Колиснык, Щерба Ломакин, Мауленов 2:0
Ломакин Каримов 0:2
Уколова Дмитриченко 2:0
Хасанов Лопес-Перес 0:2
Нарбеков Бркич 0:2
Детковская, Куламбаева Ким, Шарипова 2:0
Фомин, Шофайзиев Аяп, Дулдаев 1:2
Палкина, Дражич Голопутова, Калинина 2:0
Хасанов, Сафиуллин Смирнов, Ужыловский 0:2
Пехова, Солнышкина Дмитриченко, Коваль 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 1:2
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Санкт-Петербург (Россия) - 2017"
Лансере Айнитдинова 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/8"
Иванов, Катич Бакс, Дассен 0:2
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Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Эйбар 6:1
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 1:1
Беневенто Рома 22:00
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Шальке-04 Бавария 0:3
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Атырау 18:00
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 15:00
Каспий Экибастуз 16:30
Махтаарал Кайрат А 17:00
Кыран Кызыл-Жар СК 17:00
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят 16:00
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Янковиц Бублик 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Ростов Локомотив М 19:30
Краснодар Зенит 22:00
Анжи Рубин 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Лестер Сити Ливерпуль 22:30
Брайтон Ньюкасл 21:00
Арсенал Вест Бромвич 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
Бетис Леванте 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Беневенто Рома 22:00
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Рома Удинезе 19:00
Ювентус Торино 00:45
Сампдория Милан 16:30
Интер Дженоа 19:00
Фиорентина Аталанта 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Атырау 18:00
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 15:00
Каспий Экибастуз 16:30
Махтаарал Кайрат А 17:00
Кыран Кызыл-Жар СК 17:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Сити Шахтер Д 00:45
Наполи Фейеноорд 00:45
Боруссия Д Реал М 00:45
АПОЕЛ Тоттенхэм 00:45
Севилья Марибор 00:45
Спартак М Ливерпуль 00:45
Бешикташ РБ Лейпциг 00:45
ФК Монако Порту 00:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Пирин Верея 23:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Маккаби Х 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Фастав Злин Славия П 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Трактор Нефтехимик 20:00
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер 15:00
Астана Бейбарыс 19:00
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Номад Кулагер 13:00
Астана Бейбарыс 17:00
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Арлан Номад
Астана Кулагер
Арлан Номад
Астана Кулагер
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Алтай (мол) УК Белые Медведи (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 19:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят 16:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 14:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Янковиц Бублик 17:00
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Моно Вампир Астана 14:45
Чокс-То-Гоу Петрохим 19:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
СК Индия Алматы 15:00
Иле Ларестан 17:00
Узбечка АГМК 19:00
Обсуждаемые

Головкин - Альварес II. На какой арене должен состояться реванш?

"Когда судят женщины, они будто смотрят другой бой или угол перепутали". Российский судья насчитал 118-110 в пользу Головкина

Он раскритиковал всех трех судей, обслуживавших тот бой.

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Фото: boxingscene.com
Фото: boxingscene.com
Российский судья Александр Калинкин в интервью изданию "Советский Спорт" раскритиковал работу всех троих судей, обслуживающих поединок за звание чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF в среднем весе между Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Напомним, что бой завершил вничью. По итогам 12 раундов, судьи не смогли определить победителя. Один судья Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115-113, другой Дон Трелла поставил ничью 114-114, а третий судья, женщина, Аделаида Берд выставила счет 118-110 в пользу Альвареса.

Несмотря на то, что поединок носил конкурентный характер, Калинкин посчитал все те же 118:110, но в пользу Головкина, добавив, что казахстанец вынес мексиканца в одну калитку.

– Насколько далека была судья Аделаида Берд от истины, поставив счет 118-110 в пользу Альвареса?
– Очень далеко. Мой счет – 118-110 в другую сторону. Я только шестой и десятый раунд отдал Альваресу. В шестом раунде "Канело" лидировал, а в десятом нанес больше точных ударов. Все. Остальные раунды были за  Головкиным. Но я смотрел бой в записи, зная результат.

– Сам поединок для судейства был простым?
– Совершенно. Инициативой полностью владел Головкин. И не отдавал ее ни в одном раунде. Берите любую из четырех версий, преимущество получает боксер, который идет вперед. Даже сомнений нет.

– Какие-нибудь санкции, взыскания или предупреждения к судьям могут быть?
– Никогда не слышал об этом. С 1 по 6 октября будет семинар WBC в Баку. Может быть, что-то там скажут. Но ранее никогда такого не было. Как правило, когда судят женщины, всегда что-то такое происходит. Как будто они смотрят другой бой или угол перепутали. Именно об этом я подумал, когда увидел протокол. Не знаю, как это еще объяснить.

Может, просто посадили судью, который "знает" результат.

– Имеет ли смысл второй бой между боксерами? Судьи то не поменяются.
– Может, действительно только на "нейтральном поле", и с другими судьями. Тогда другой вопрос. Я американских судей вообще понять не могу. Кажется, что они не смотрят бой, а просто "делают" результат. Они просто пишут, что нужно получить в конце. 115-113? Ну, где? Какие критерии? Ничья? Как ее увидели? Один человек другого избивал в одну калитку. Головкин не давал "Канело" дышать. О каком преимуществе мексиканца можно говорить? Головкин просто доминировал.

– У меня 116-112.
– Смотрел прямую трансляцию?

– Да. Потом еще в записи видел.
– Понятно. Когда смотришь, не зная результат  – другое дело. Прямую трансляцию я найти не смог. Увидел уже в записи с английским комментарием. И только шестой и десятый раунды отдал Альваресу, и то с натяжкой. Преимущество Головкина было подавляющим.

Это как первый бой Сергея Ковалева с Андре Уордом. В одну калитку выиграл Ковалев. Отдали в другую сторону.

– Здесь Головкину еще повезло, что поставили ничью.
– Да. Хотя бы сохранили пояса. Может, такая же была установка.

Я как-то раз тоже был в такой ситуации в Бельгии. Украинец Дмитрий Кучер боксировал с местным парнем Билалом Лаггуном. Бельгиец "летел" в одну калитку. Судим я, немец и француз. У меня 118-110 в пользу Кучера. Француз дает ничью, а немец 115-113 местному парню. Ко мне подлетели, чуть не убили секунданты бельгийца.
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