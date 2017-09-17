114:114 - ничья. Рефери объяснил, почему в бою Головкина и Альвареса не было победителя

Он сравнил поединок с матчем за шахматную корону.
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Фото BoxingScene©
Российский рефери в профессиональном боксе Юрий Копцев поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением о титульном поединке между Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
"Ничья со счетом 114:114, - подсчитал рефери. - Очень сложно говорить, как бы я дал очки у ринга, но по экрану телевизора мне видится так".
По его мнению, Головкин выиграл первый, третий, шестой, седьмой, восьмой и девятый раунды. К Альваресу отошли второй, четвертый, пятый и с 10-го по 12-й.
- Получается, ни один из них не смог добиться ключевого преимущества. Один нокдаун мог бы склонить чашу весов в одну из сторон...
- Ключевого преимущества не было. Сложно говорить, что было бы если... Я много слышало том, что бой неинтересный. Как по мне, так это был прекрасный поединок.
Я бы в этом поединке еще разыграл бы титул ФИДЕ. Да простят меня Карлсен с Карякиным, - отмечает Копцев, сравнивая тактику боя Головкина и Альвареса с шахматами. - С удовольствием жду реванша.
Напомним, титульный поединок между Головкиным и "Канело" Альваресом, который прошел в американском Лас-Вегасе, завершился вничью. Как распределились судейские оценки - можно узнать здесь.
Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес
"Ничья со счетом 114:114, - подсчитал рефери. - Очень сложно говорить, как бы я дал очки у ринга, но по экрану телевизора мне видится так".
По его мнению, Головкин выиграл первый, третий, шестой, седьмой, восьмой и девятый раунды. К Альваресу отошли второй, четвертый, пятый и с 10-го по 12-й.
- Получается, ни один из них не смог добиться ключевого преимущества. Один нокдаун мог бы склонить чашу весов в одну из сторон...
- Ключевого преимущества не было. Сложно говорить, что было бы если... Я много слышало том, что бой неинтересный. Как по мне, так это был прекрасный поединок.
Я бы в этом поединке еще разыграл бы титул ФИДЕ. Да простят меня Карлсен с Карякиным, - отмечает Копцев, сравнивая тактику боя Головкина и Альвареса с шахматами. - С удовольствием жду реванша.
Напомним, титульный поединок между Головкиным и "Канело" Альваресом, который прошел в американском Лас-Вегасе, завершился вничью. Как распределились судейские оценки - можно узнать здесь.
Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес