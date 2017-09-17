Боем доволен, классные бойцы. 115:113 в пользу Головкина - это правильно - экс-чемпион WBA

По словам именитого боксера, он получил удовольствие от поединка.
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Фото BoxingScene©
Бывший чемпион мира по версии WBA Орзубек Назаров в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о титульном поединке между Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
"Боем остался доволен, но судьи не правы. 115:113, по-моему, было бы правильно. В пользу Геннадия, - поделился экс-боксер-профессионал, который сам несколько раз успешно отстаивал свой пояс. - От самого боя получил удовольствие. Они классные бойцы!"
Отметим, что кыргызский боксер-профессионал Назаров (26-1, 19 КО) владел поясом чемпиона мира по версии WBA в легком весе в период с октября 1993 по май 1998 года.
Что касается поединка между Головкиным и "Канело" Альваресом, то он завершился в Лас-Вегасе вничью. Представители боксеров готовы начать переговоры о повторном поединке - обнародованы варианты для боксерского вечера. Также стали известны приблизительные доходы боя Головкин - Альварес.
"Боем остался доволен, но судьи не правы. 115:113, по-моему, было бы правильно. В пользу Геннадия, - поделился экс-боксер-профессионал, который сам несколько раз успешно отстаивал свой пояс. - От самого боя получил удовольствие. Они классные бойцы!"
Отметим, что кыргызский боксер-профессионал Назаров (26-1, 19 КО) владел поясом чемпиона мира по версии WBA в легком весе в период с октября 1993 по май 1998 года.
Что касается поединка между Головкиным и "Канело" Альваресом, то он завершился в Лас-Вегасе вничью. Представители боксеров готовы начать переговоры о повторном поединке - обнародованы варианты для боксерского вечера. Также стали известны приблизительные доходы боя Головкин - Альварес.