Рассчитывал, что Альварес устанет, но он бегал даже больше, чем я ожидал - тренер Головкина

Для Абеля Санчеса не стало сюрпризом, что мексиканец избрал роль второго номера.
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Абель Санчес. Кадр с видео на YouTube
Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадий Головкина (37-0-1, 33 КО) Абель Санчес признался, что не ожидал такой выносливости от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО).
По его словам, для него не стало сюрпризом, что "Канело" избрал роль второго номера в прошедшем поединке. В то же время, Санчеса удивили общие объемы "бега" мексиканца.
"Канело" бегал даже больше, чем я ожидал. Но, как я и говорил перед боем, первые три-четыре раунда будут сложными для обоих парней, после чего мы его вскроем. Так и получилось. Потому он и бегал.
Я говорил, что мы выиграем в три-четыре очка или нокаутируем его за восемь раундов. Я говорил это всем вам. Я рассчитывал, что он устанет и станет бегать, и мы выиграем в четыре очка. Думаю, так мы и сделали", - цитирует Санчеса BoxingScene.com.
Напомним, утром 17 сентября в Лас-Вегасе Головкин и Альварес не смогли определить победителя, отбоксировав вничью.
По его словам, для него не стало сюрпризом, что "Канело" избрал роль второго номера в прошедшем поединке. В то же время, Санчеса удивили общие объемы "бега" мексиканца.
"Канело" бегал даже больше, чем я ожидал. Но, как я и говорил перед боем, первые три-четыре раунда будут сложными для обоих парней, после чего мы его вскроем. Так и получилось. Потому он и бегал.
Я говорил, что мы выиграем в три-четыре очка или нокаутируем его за восемь раундов. Я говорил это всем вам. Я рассчитывал, что он устанет и станет бегать, и мы выиграем в четыре очка. Думаю, так мы и сделали", - цитирует Санчеса BoxingScene.com.
Напомним, утром 17 сентября в Лас-Вегасе Головкин и Альварес не смогли определить победителя, отбоксировав вничью.