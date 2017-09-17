Ломаченко раскритиковал Головкина за однообразную работу в бою с "Канело"

По словам украинца, GGG весь бой ходил с одной комбинацией.
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Василий Ломаченко. Фото: Top Rank
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко раскритиковал тактику чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадий Головкина (37-0-1, 33 КО) в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО)
По словам Ломаченко, Головкин работал в ринге в однообразной манере.
"Головкин весь бой ходил с одной комбинацией - сдвоенный джеб, боковой, апперкот. Все, больше ничего не делал. И вот это весь бой так ходил. Весь бой делал это", - рассказал Ломаченко на YouTube-канале Lomachenko Fights.
Бой между Головкиным и Альваресом прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Счет судейских записок: 118-110 в пользу мексиканца, 115-113 - казахстанцу и 114-114.
По словам Ломаченко, Головкин работал в ринге в однообразной манере.
"Головкин весь бой ходил с одной комбинацией - сдвоенный джеб, боковой, апперкот. Все, больше ничего не делал. И вот это весь бой так ходил. Весь бой делал это", - рассказал Ломаченко на YouTube-канале Lomachenko Fights.
Бой между Головкиным и Альваресом прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Счет судейских записок: 118-110 в пользу мексиканца, 115-113 - казахстанцу и 114-114.