Ломаченко раскритиковал Головкина за однообразную работу в бою с "Канело"

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Локомотив М Амкар 0:1
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Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 0:1
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Реал Сосьедад Реал М 1:3
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РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
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Тракай Судува 2:3
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Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Шахтер Окжетпес 2:1
Кайсар Астана 1:4
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Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
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Бухоро Динамо См 0:0
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Головкин Альварес 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
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Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:1
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Ак Барс Динамо Р 7:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
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Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 1:2
Като Дияс 0:2
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Берреттини Бублик 2:0
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Ян Дияс 08:30
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Юлдашева Куламбаева 0:2
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Болонья Интер 00:45
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Витязь 15:30
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Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
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Номад Бейбарыс 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
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Лестер Сити Ливерпуль 22:30
Брайтон Ньюкасл 21:00
Арсенал Вест Бромвич 01:00
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Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
Бетис Леванте 01:00
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Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Рома Удинезе 19:00
Ювентус Торино 00:45
Сампдория Милан 16:30
Интер Дженоа 19:00
Фиорентина Аталанта 00:45
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Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
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Акжайык Атырау 18:00
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
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Шахтер-Булат Жетысу 15:00
Каспий Экибастуз 16:30
Махтаарал Кайрат А 17:00
Кыран Кызыл-Жар СК 17:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
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Стумбрас Судува 21:00
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Пирин Верея 23:00
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Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Трактор Нефтехимик 20:00
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
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Номад Бейбарыс 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Арлан Номад
Астана Кулагер
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 14:30
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 17:30
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
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Кайрат Аят 16:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 14:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
Обсуждаемые

Ломаченко раскритиковал Головкина за однообразную работу в бою с "Канело"

По словам украинца, GGG весь бой ходил с одной комбинацией.

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26 Комментариев
Василий Ломаченко. Фото: Top Rank
Василий Ломаченко. Фото: Top Rank
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко раскритиковал тактику чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадий Головкина (37-0-1, 33 КО) в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО)

По словам Ломаченко, Головкин работал в ринге в однообразной манере.

"Головкин весь бой ходил с одной комбинацией - сдвоенный джеб, боковой, апперкот. Все, больше ничего не делал. И вот это весь бой так ходил. Весь бой делал это", - рассказал Ломаченко на YouTube-канале Lomachenko Fights.

Бой между Головкиным и Альваресом прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью. Счет судейских записок: 118-110 в пользу мексиканца, 115-113 - казахстанцу и 114-114.

  Комментариев: 26
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Комментарии

 
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 07:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1297
Верно Говорит. И только фанатики видели, что Головкин чуть ли не избивал Альвареса. Хотя по лицу Головкина после боя -видно было, что все оказалось наоборот. Головкин просто ходил за Альваресом и проваливался после своей предсказуемой комбинации. Но джебов ему записали, конечно, вдоволь... даже то, что он не попадал.
Ответить -5
 
Санек Васильев Сегодня 08:15
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2126
Шымкентский пацанчик, Лом просто завидует гонорару который заработал Гена))))) такие деньги ему в жизни не собрать))) вот и жопу рвет))
Ответить 3
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 08:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1297
Санек Васильев, потому что в дивизионе Ломаченко нет такого боксера как Альварес. Головкин бы сам в жизни не собрал столько денег, только на имени Альвареса это стало возможным
Ответить -4
 
Санек Васильев Сегодня 08:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2126
Шымкентский пацанчик,А че тогда Лом спрыгивает и уходит от реванша с Салидо?))))) Боится очередного опистюливания?))) Бьется только с теми кто слабее и за какие то копейки))) Надеюсь Риго его спустит на землю. А Геннадию хватило этого "однообразия" чтобы побить рыжего, в след.раз он покажет весь свой арсенал
Ответить 4
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 09:04
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1297
Санек Васильев, вы здесь как склочные девченки, стоит кому-нибудь покритиковать Головкина и он для вас превращается в личного врага))
Ответить -1
 
Азат Садыков Сегодня 09:33
Статус: Фанат
Рейтинг: 45
Шымкентский пацанчик, Ты здесь живешь что ли?)))
Ответить 0
 
novolvere Сегодня 10:40
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Азат Садыков, пусть даже живет, тебе какое дело?
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 10:42
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2126
novolvere,ты его любовница?
Ответить 0
 
Ernur Abusseitov Сегодня 10:06
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 213
Шымкентский пацанчик, Я тоже безумный фанат Головкина, но тут ты прав, Ломаченко всегда только хорошо отзывался о Головкине, в его рейтинге на первое место всегда ставил Головкина, Ломаченко такой человек, он говорит, что думает и всегда по факту, и до сегодняшнего времени Лом не ошибался, а так никакой ничьи в бою не было, 7-ой раунд абсолютно однозначно за Головкиным, даже Берд с Моретти 7 раунд дали Головкину, а крайний судья Дон Трелла, который посчитал ничью, преимущество в 7 раунде дал Альваресу, это вообще кааак??? Получается, что главный злодей здесь Трелла,
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 10:41
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2126
Шымкентский пацанчик,Ладно если бы критиканты были известные личности, а то Лом еще ничего не добился кроме как в любителях, а уже говорит и делает выводы, про Гендлина вообще молчу, его комментирования боёв всегда нудные и скучные.
Ответить 0
 
novolvere Сегодня 10:40
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Санек Васильев, браво! Хотите, чтобы вас поддержали в негодовании по поводу ничьей, но припоминаете Ломаченко его якобы поражение от Салидо. Сраные лицемеры
Ответить 0
 
Алик Ансаров Сегодня 07:52
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 251
Болбоебы.каждый боялся открыться при атаке 1 нагдаун и бой потярян .звездите тут шымкен ваще тормоз
Ответить 1
 
Rinat :-) Сегодня 07:57
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Скоро тебя Ригонда спустит на землю
Ответить 1
 
Rassul Talapov Сегодня 08:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 951
Ригондо деклассирует лома, зря он выходит против него
Ответить 0
 
KAIRAT Сегодня 08:11
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6742
Лом заранее записал себя в звезды.а зря .он еще не встречался с топами.которые покажут его место.за десяткой рейтинга.
Ответить 0
 
novolvere Сегодня 10:43
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
KAIRAT , типичное поведение болельщиков Головкина - критиковать Ломаченко за отсутствие оппозиции, но записывать в хейтеры и неудачники всех тех, кто критиковал Головкина за то же самое. И это при том, что у Лома уже был Уолтерс, которого он уничтожил, а у Головкина только в этом году появились Джейкобс и Канело, с которыми он провел очень близкие бои
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 08:17
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2126
Если для рыжего этого достаточно оказалось, то зачем напрягатся))))
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 09:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1297
Санек Васильев, посмотри на лицо Головкина - его просто избили) а судьи порой считали те удары Головкина, которые летели в молоко, они просто не верили, что альварес так легко сможет защищаться от "суперточного" Головкина
Ответить -2
 
Аягоз Сегодня 08:21
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2395
Вася, ты не прав:Геннадий сделал более,чем достаточно для убедительной победы. Даже при такой тактике, когда "выжить" против Головкина - почти победа, Саулю не удалось спастись. Ему наваляли.
Вот если бы у Геннадия была задача "побегать", то с его способностями владеть пространством ринга, Сауль не догнал бы Геннадия никогда.
Ответить 1
 
The Ring Сегодня 08:39
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1987
У Санчеса надо спросить почему такую тактику выбрал Головкин
Ответить 1
 
Unknown Unknown Сегодня 09:06
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Выходил с лохами говорит
Ответить 0
 
Нурик Амангалиев Сегодня 09:15
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 645
Оо Фанаты Ломаченко по вылазили, А когда знаменитости говорят что Гена выиграла вас не видно)
Ответить 0
 
Марат Ахметжанов Сегодня 09:15
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 213
У Гены как у бразильцев,забивайте сколько сможете,а мы сколько захотим
Ответить 1
 
Шах Ермекулы Сегодня 09:21
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1627
Иди лесом, Лом.
Ответить 0
 
Марат Жулдаспаев Сегодня 09:44
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1964
Хохол от зависти брызжет слюной!!!
Ответить 0
 
Азамат Ибрагимов Сегодня 09:58
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 202
Лом əзірше ломсың Ригондо кəтіңкі қылады сені өзінше Генаны сынап сінтемір жасайды сені Ригондо
Ответить 0
 