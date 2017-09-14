Забитая мексиканцами арена освистала "Канело" во время объявления результата боя с Головкиным - журналист

В поединке Головкина и Альвареса была зафиксирована ничья.

Американский обозреватель сайта Splitdboxing.com Джимми Де Марино поделился с корреспондентом Vesti.kz своими впечатлениями от боя чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом.



"Я был на арене. Я видел, что Головкин уверенно выиграл восемь раундов. За "Канело" остались лишь первые три и последний раунды. Это позор для бокса. Ситуация гораздо более очевидная, чем в первом бою Уорда и Ковалева. Головкин был сильнее - это видели все!



Согласен, что оба боксера не показали свой максимум. Судя по тому, что я видел, Головкин выиграл. Решение судей вызвало мое негодование. Я всю ночь не мог заснуть от такого подлого воровства. Такой исход просто испортил имидж "Канело". Почти вся арена была забита мексиканцами. Во время объявления результатов они освистали своего кумира. Попробуйте поставить себя на место GGG и вы поймете, что такое быть ограбленным.



Я думаю, Головкину не нужен второй бой. А если и проводить реванш, то точно не в Лас-Вегасе. Хочу увидеть, как Головкин победит Сондерса и объединит пояса в среднем весе. Он достойный боксер. А Берд нужно отстранить от бокса на всю жизнь", - отметил Де Марино.



Поединок Головкина и Альвареса завершился вничью. Этот результат возмутил фанатов бокса со всего мира. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес



Сам бой Головкина и "Канело" установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena. Между тем мексиканец обозначил сроки реванша, а команда казахстанца призвала не затягивать переговоры по проведению повторного боя.



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