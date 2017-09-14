Стангрит потроллил судью за счет 118-110 в пользу "Канело" в бою с Головкиным

Спортивная комиссия штата Невада (NSAC) отстранила Аделаиду Берд от работы.
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Фото Турара Казангапова©, Vesti.kz
Судья Аделаида Берд, ставшая "героем" прошедшего поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, еще долго будет объектом шуток и ненавистных постов в Сети. Ее довольно странное решение отдать "Канело" десять раундов не оставило равнодушным известного комментатора и основателя проекта FightSpace Григория Стангрита, и он свое мнение обозначил путем троллинга.
Прошедший бой завершился вничью. Один судья, Дон Трелла, поставил 114-114, Дэйв Моретти зафиксировал победу Головкина - 115-113. Удивила всех Берд, поставив 118-110 в пользу "Канело". Ее вердикт вызвал много споров и шуточных замечаний.
Стангрит на эту тему пошутил в своем твиттере.
Ранее судью потроллил Мэнни Пакьяо. "Они прислали этих судей из Австралии? #CaneloGGG" - написал Пакьяо сразу после объявления результата боя, намекнув на свой последний бой против австралийца Джеффа Хорна, где победу отдали его сопернику, дравшемуся в родном городе.
Ирландский боксер Майкл Конлан также не сдержал негодование, связав данное решение со своим олимпийским "ограблением". "118-110 - какого черта? Это полное дерьмо! AIBA, это ваша работа?"
Добавим, что Спортивная комиссия штата Невада (NSAC) отстранила Аделаиду Берд от работы.
Прошедший бой завершился вничью. Один судья, Дон Трелла, поставил 114-114, Дэйв Моретти зафиксировал победу Головкина - 115-113. Удивила всех Берд, поставив 118-110 в пользу "Канело". Ее вердикт вызвал много споров и шуточных замечаний.
Стангрит на эту тему пошутил в своем твиттере.
Скажите, как у вас получилось 118-110? #бокс #CaneloGolovkin pic.twitter.com/8h1edPEeF7— Григорий Стангрит (@GPStangrit) 17 сентября 2017 г.
Ранее судью потроллил Мэнни Пакьяо. "Они прислали этих судей из Австралии? #CaneloGGG" - написал Пакьяо сразу после объявления результата боя, намекнув на свой последний бой против австралийца Джеффа Хорна, где победу отдали его сопернику, дравшемуся в родном городе.
Ирландский боксер Майкл Конлан также не сдержал негодование, связав данное решение со своим олимпийским "ограблением". "118-110 - какого черта? Это полное дерьмо! AIBA, это ваша работа?"
Добавим, что Спортивная комиссия штата Невада (NSAC) отстранила Аделаиду Берд от работы.