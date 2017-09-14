Хопкинс объяснил, почему победу в бою с Головкиным должны были отдать "Канело"

Он считает, что в реванше мексиканец победит быстрее и легче.
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Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Бернард Хопкинс (55-8-2, 32 КО), ныне управляющий партнер промоутерской компании Golden Boy Promotions, тоже считает, что судейское решение в бою между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом было неправильным, сообщает корреспондент Vesti.kz. По его мнению, победу в этом поединке одержал мексиканец.
"Я считаю, что по раундам "Канело" победил 7:5. Он сделал достаточно, чтобы одержать победу. Он сделал с GGG то, что никто с ним не делал уже долгое время. Даже в свои лучшие моменты во время боя GGG выглядел на 35 лет. Если ты провел близкие раунды против человека, которого называют монстром, ты пережил это, то эти раунды отдадут тебе, а не монстру. Я в ринге сразу сказал: "Бой наш! Он победил Головкина! "Канело" выиграл 7:5". Если говорить о судействе, там только один судья выставил оценки, далекие от реальности, и из-за этого бой теперь стал так выглядеть. Было 7:5 в пользу "Канело". И если будет реванш, он расправиться с Головкиным еще легче и быстрее", - сказал Хопкинс.
Головкин после ничьей с "Канело" стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса
Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой - казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.