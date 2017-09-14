Как Абель Санчес готовит Геннадия Головкина к выходу на бой против "Канело" Альвареса

Начало поединка - в 8:50.
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Геннадий Головкин. Фото ESPN
Абель Санчес и Геннадий Головкин. Фото BoxingScene.com
Казахстанец Геннадий Головкин заканчивает приготовления к бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает корреспондент Vesti.kz.
В раздевалке тренер GGG Абель Санчес тейпирует Головкину руки. Фото опубликовано на его официальной странице в Instagram. Ранее Головкин показал шорты и чапан, в которых он выйдет на ринг.
Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе и станет главным событием этого вечера бокса, запланирован на 08:50 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
Напомним, что накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания, где показали одинаковый вес. Фото и видео с официального взвешивания Головкина и "Канело" перед боем
Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес
В раздевалке тренер GGG Абель Санчес тейпирует Головкину руки. Фото опубликовано на его официальной странице в Instagram. Ранее Головкин показал шорты и чапан, в которых он выйдет на ринг.
Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе и станет главным событием этого вечера бокса, запланирован на 08:50 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
Напомним, что накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания, где показали одинаковый вес. Фото и видео с официального взвешивания Головкина и "Канело" перед боем
Все новости о бое Головкин - "Канело" Альварес