Брат Оскара Де Ла Хойи победил экс-чемпиона мира в андеркарте боя Головкин - "Канело"

Это поражение стало первым в карьере для американца.
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Мексиканец Диего Де Ла Хойя победил американца Рэнди Кабальеро в бою за титул чемпиона Северной Америки во втором легчайшем весе по версии NABF (региональная организация WBC), передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок состоялся в андеркарте вечера бокса, в главном событии которого казахстанец Геннадий Головкин встретится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Прямая трансляция доступна здесь.
По итогам десяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Де Ла Хойе. За этот поединок победитель заработал 80 тысяч долларов, а его соперник - 50 тысяч.
23-летний Де Ла Хойя сохранил статус небитого боксера - 20 побед (девять нокаутом) в 20 боях. 26-летний Кабальеро потерпел первое поражение - ранее в его активе были только 24 победы (14 нокаутом).
Отметим, что Кабальеро с 2014 по 2015 год был чемпионом мира по версии IBF в легчайшем весе, но был лишен титула, так как провалил взвешивание перед первой защитой. В итоге американец поднялся в следующую категорию.
Что касается Де Ла Хойи, в этом году он завоевал чемпиона мира среди молодежи по версии WBC. Известен он также как двоюродный брат экс-чемпиона мира в шести весовых категориях Оскара Де Ла Хойи, который сейчас работает промоутером и ведет дела Альвареса.
Ранее в другом поединке андеркарта американец Райан Мартин победил мексиканца Франсиско Рохо и завоевал пояс WBA Inter-Continental в легком весе.
В последнем бою андеркарта вечера Головкин - "Канело" встретятся американец Джозеф Диас (24-0, 13 КО) из США и мексиканец Рафаэль Ривера (25-0-2, 16 КО), который разыграют официального претендента на титул WBC в полулегком весе.
Прямая трансляция вечера бокса Головкин - Альварес >>>