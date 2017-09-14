Тренирующийся с Головкиным американец завоевал титул в андеркарте его боя с "Канело"

Его дела помогает вести промоутер GGG.
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Райан Мартин. Фото HBO
Американец Райан Мартин победил мексиканца Франсиско Рохо и завоевал пояс WBA Inter-Continental в легком весе, передает корреспондент Vesti.kz.
Их десятираундовый поединок прошел в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе, главным событием которого станет бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Прямую трансляцию смотрите здесь.
Раздельным решением выиграл 24-летний Мартин, который остался небитым боксером - 20 побед (11 нокаутом). А 26-летний Рохо потерпел третье поражение - также в его активе 20 побед (13 нокаутом).
Титул WBA Inter-Continental является второстепенным, но он помогает продвинуться в рейтингах. Отметим, что Мартин также успешно защитил континентальный титул WBC, имеющий статус регионального.
За прошедший бой Мартин получит 50 тысяч долларов, а Рохо увезет домой всего 15 тысяч.
Отметим, что Мартин с этого года периодически тренируется в лагере Головкина в Биг-Беар. Вести дела его менеджеру Тимоти ВанНьюхаусу помогает Том Леффлер - промоутер GGG. При этом ранее карьеру Мартина строил рэпер 50 Cent, неудачно попробовавший себя в боксе.
Для Мартина это второй бой в андеркарте Головкина. В марте он выступил на "разогреве" поединка казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
Следом в андеркарте боя Головкин - Альварес пройдут два поединка:
- во втором легчайшем весе за пояс чемпиона Северной Америки по версии NABF будут боксировать американцы Рэнди Кабальеро (24-0, 14 КО) и Диего Де Ла Хойя (19-0, 9 КО)
- в полулегком весе за звание официального претендента на титул WBC встретятся американец Джозеф Диас (24-0, 13 КО) из США и мексиканец Рафаэль Ривера (25-0-2, 16 КО).
Прямая трансляция вечера бокса Головкин - Альварес >>>
Их десятираундовый поединок прошел в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе, главным событием которого станет бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Прямую трансляцию смотрите здесь.
Раздельным решением выиграл 24-летний Мартин, который остался небитым боксером - 20 побед (11 нокаутом). А 26-летний Рохо потерпел третье поражение - также в его активе 20 побед (13 нокаутом).
Титул WBA Inter-Continental является второстепенным, но он помогает продвинуться в рейтингах. Отметим, что Мартин также успешно защитил континентальный титул WBC, имеющий статус регионального.
За прошедший бой Мартин получит 50 тысяч долларов, а Рохо увезет домой всего 15 тысяч.
Отметим, что Мартин с этого года периодически тренируется в лагере Головкина в Биг-Беар. Вести дела его менеджеру Тимоти ВанНьюхаусу помогает Том Леффлер - промоутер GGG. При этом ранее карьеру Мартина строил рэпер 50 Cent, неудачно попробовавший себя в боксе.
Для Мартина это второй бой в андеркарте Головкина. В марте он выступил на "разогреве" поединка казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
Следом в андеркарте боя Головкин - Альварес пройдут два поединка:
- во втором легчайшем весе за пояс чемпиона Северной Америки по версии NABF будут боксировать американцы Рэнди Кабальеро (24-0, 14 КО) и Диего Де Ла Хойя (19-0, 9 КО)
- в полулегком весе за звание официального претендента на титул WBC встретятся американец Джозеф Диас (24-0, 13 КО) из США и мексиканец Рафаэль Ривера (25-0-2, 16 КО).
Прямая трансляция вечера бокса Головкин - Альварес >>>