Головкин показал пояса, которые выставил на бой с "Канело" Альваресом

Однако Альварес отказался претендовать на титул WBC.
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин перед боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом показал чемпионские пояса, которые выставил на кон этого поединка, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Прямая трансляция боя Головкин - "Канело" Альварес
35-летний Головкин обладает титулами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO. Стоит отметить, что в предстоящем бою казахстанец будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе. Из-за конфликта с Всемирным боксерским советом 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе и станет главным событием этого вечера бокса, запланирован на 08:50 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.