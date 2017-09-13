Британский журналист сделал прогноз на бой Головкин - Альварес на основе сравнения их последних поединков

Он не уверен в исходе их боев, если бы боксеры поменялись соперниками.
Вчера 15:19
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Геннадий Головкин против Дэниэла Джейкобса. Фото с сайта boxingscene.com
Британский журналист спортивного сайта MMAPlus.uk Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz сравнил предыдущие бои чемпиона мира по версиям WBA(Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, назвав фаворита этого противостояния.
"Альварес слабее Головкина. Сравните их последних соперников. В поединке со стоячим Чавесом "Канело" добился 228 попаданий. В это время Головкин попал 231 раз в хитроумного Джейкобса. Дэниэл провел прекрасный бой, тогда как Чавес был бледной тенью самого себя.
Я не уверен, что если бы они обменялись соперниками, Альварес справился бы с Джейкобсом. В свою очередь, Головкин, скорее всего, нокаутировал бы Чавеса. Если с этого момента ничего не изменилось, то "Канело" ждет быстрый нокаут от Головкина. Надеюсь, что Альварес исправил свои недочеты и бой будет конкурентным, - отметил Смит.
Сам Головкин признался, что не ждет легкого боя с Альваресом. В свою очередь мексиканский боксер призвал всех насладится этим поединком.
В марте в Нью-Йорке Головкин в 12-раундовом поединке победил американца Дэниэла Джейкобса. Статистика ударов этого боя доступна здесь. По такому же сценарию в майском бою в Лас-Вегасе "Канело" взял верх над своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. С точностью его ударов можно ознакомиться по этой ссылке.
Бой Головкин - Альварес пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса. Он будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки. По времени Астаны поединок пройдет уже 17 сентября, а о том, где и как посмотреть его, можно узнать здесь.
Казахстанец будет проводить защиту всех четырех титулов, несмотря на отказ Альвареса претендовать на пояс от Всемирного боксерского совета (WBC). В случае поражения казахстанца этот титул будет объявлен вакантным. Со стороны мексиканца на кону будут стоять звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring.
Все новости по бою Головкин - Альварес.
"Альварес слабее Головкина. Сравните их последних соперников. В поединке со стоячим Чавесом "Канело" добился 228 попаданий. В это время Головкин попал 231 раз в хитроумного Джейкобса. Дэниэл провел прекрасный бой, тогда как Чавес был бледной тенью самого себя.
Я не уверен, что если бы они обменялись соперниками, Альварес справился бы с Джейкобсом. В свою очередь, Головкин, скорее всего, нокаутировал бы Чавеса. Если с этого момента ничего не изменилось, то "Канело" ждет быстрый нокаут от Головкина. Надеюсь, что Альварес исправил свои недочеты и бой будет конкурентным, - отметил Смит.
Сам Головкин признался, что не ждет легкого боя с Альваресом. В свою очередь мексиканский боксер призвал всех насладится этим поединком.
В марте в Нью-Йорке Головкин в 12-раундовом поединке победил американца Дэниэла Джейкобса. Статистика ударов этого боя доступна здесь. По такому же сценарию в майском бою в Лас-Вегасе "Канело" взял верх над своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. С точностью его ударов можно ознакомиться по этой ссылке.
Бой Головкин - Альварес пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса. Он будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки. По времени Астаны поединок пройдет уже 17 сентября, а о том, где и как посмотреть его, можно узнать здесь.
Казахстанец будет проводить защиту всех четырех титулов, несмотря на отказ Альвареса претендовать на пояс от Всемирного боксерского совета (WBC). В случае поражения казахстанца этот титул будет объявлен вакантным. Со стороны мексиканца на кону будут стоять звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring.
Все новости по бою Головкин - Альварес.