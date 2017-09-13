Британский журналист сделал прогноз на бой Головкин - Альварес на основе сравнения их последних поединков

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Британский журналист сделал прогноз на бой Головкин - Альварес на основе сравнения их последних поединков

Он не уверен в исходе их боев, если бы боксеры поменялись соперниками.

Bahytzhan Nurpeisov

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10 Комментариев
Геннадий Головкин против Дэниэла Джейкобса. Фото с сайта boxingscene.com
Геннадий Головкин против Дэниэла Джейкобса. Фото с сайта boxingscene.com
Британский журналист спортивного сайта MMAPlus.uk Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz сравнил предыдущие бои чемпиона мира по версиям WBA(Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, назвав фаворита этого противостояния.

"Альварес слабее Головкина. Сравните их последних соперников. В поединке со стоячим Чавесом "Канело" добился 228 попаданий. В это время Головкин попал 231 раз в хитроумного Джейкобса. Дэниэл провел прекрасный бой, тогда как Чавес был бледной тенью самого себя.

Я не уверен, что если бы они обменялись соперниками, Альварес справился бы с Джейкобсом. В свою очередь, Головкин, скорее всего, нокаутировал бы Чавеса. Если с этого момента ничего не изменилось, то "Канело" ждет быстрый нокаут от Головкина. Надеюсь, что Альварес исправил свои недочеты и бой будет конкурентным, - отметил Смит.

Сам Головкин признался, что не ждет легкого боя с Альваресом. В свою очередь мексиканский боксер призвал всех насладится этим поединком.

В марте в Нью-Йорке Головкин в 12-раундовом поединке победил американца Дэниэла Джейкобса. Статистика ударов этого боя доступна здесь. По такому же сценарию в майском бою в Лас-Вегасе "Канело" взял верх над своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. С точностью его ударов можно ознакомиться по этой ссылке.

Бой Головкин - Альварес пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса. Он будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании, а также будет показан в 400 кинотеатрах Америки. По времени Астаны поединок пройдет уже 17 сентября, а о том, где и как посмотреть его, можно узнать здесь.

Казахстанец будет проводить защиту всех четырех титулов, несмотря на отказ Альвареса претендовать на пояс от Всемирного боксерского совета (WBC). В случае поражения казахстанца этот титул будет объявлен вакантным. Со стороны мексиканца на кону будут стоять звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring.

Все новости по бою Головкин - Альварес.
  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Daulet Danishbayev Вчера 15:31
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
По моему хороший анализ сделал Смит, сравнивая последних соперников и гипотетически их обмен
Ответить 3
 
Шымкентский пацанчик Вчера 15:49
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1242
Daulet Danishbayev, анализ на уровне первоклассника
Ответить -3
 
Марат Ахметжанов Вчера 16:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 147
Шымкентский пацанчик,если англичане в боксе первоклассники,то кто тогда вы?
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Вчера 16:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1242
Марат Ахметжанов, в чем тут анализ ты скажи? Какие-то предположения "А вот Головкин БЫ нокаутировал... а вот альварес Бы не нокаутировал". Ну прям анализ всех анализов
Ответить -1
 
Марат Ахметжанов Вчера 20:50
Статус: Дублёр
Рейтинг: 147
Шымкентский пацанчик,а вам как у Горбачева углубленный анализ нужен?
Ответить 1
 
Erlan Rakhimov Вчера 15:33
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
Ну не плохо разложил )
Ответить 3
 
Ермек Ауелбеков Вчера 15:42
Статус: Дублёр
Рейтинг: 131
Жаль что у нас в кинотеатрах не показывают.
Ответить 3
 
Никита Журба Вчера 15:47
Статус: МСМК
Рейтинг: 904
7-8 раундов мож и увидим.
Ответить 1
 
Rza Samar Вчера 16:00
Статус: Юниор
Рейтинг: 65
Совершенно верно! Высущеный до неузнаваемости, вяло бьющего Чавеса не смог сломать Канело. Злобно мотивированый панчер Джейкобс, имеющий 90 % нокаутов в своем рейтинге с Головкином и постояно огрызающийся. Большая разница в соперниках! Головкин хоть один нокдаун обеспечил за собой, а Канело ни одного с Чавесом! Вот разница в победах!
Ответить 2
 
Шах Ермекулы Вчера 17:16
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Я бы с удовольствием посмотрел на большом экране, вечером
Ответить 2
 